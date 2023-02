Carmen Borrego manda un mensaje conciliador a su nuera: "Ni yo soy rencorosa ni te voy a echar nada en cara"

Sálvame ha recuperado la baby shower que comenzó a celebrar para Carmen Borrego, quien no fue invitada a la fiesta de revelación del sexo de su nieto. La colaboradora no salió bien parada de la celebración que el programa de Telecinco le dedicó, por lo que la tertulia la ha continuado este martes, con la hija de María Teresa Campos más calmada.

En mitad de los emotivos regalos que le ha entregado el programa para su nieto, y dada la mala relación actual entre Borrego y su hijo, José María Almoguera, la colaboradora ha decidido dedicar un discurso para firmar la paz con su nuera, Paola Olmedo: "Por mí no tengas problema, porque yo no lo tengo".

La tertuliana está segura de que "las cosas pasarán": "Ni yo soy rencorosa, ni te voy a echar nada en cara". "De verdad, piensa las cosas bien, piensa lo bien que me he portado contigo. Jamás te he hecho nada malo", le ha explicado desde el espacio de Telecinco.

Jorge Javier Vázquez ha decidido parar ese "momento tan bonito": "Antes de enviarle un mensaje conciliador es mejor que oigas lo que ha dicho de ti". "Yo soy yo, y no voy a quedar mal por mandarle un mensaje a mi nuera", ha expresado calmada.