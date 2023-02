Varios alcaldes del suroeste de Madrid piden al Gobierno que la nueva estación de Parla Norte se sitúe junto al hospital

Los alcaldes de varios municipios del suroeste de la Comunidad de Madrid han solicitado este martes al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que la nueva estación de Cercanía de Parla (que prestará servicio a la línea C-4 Parla/Alcobendas/Colmenar Viejo), no se sitúe en la zona Norte, junto a la plaza de Toros, y se reubique junto al Hospital Infanta Cristina.

Así se lo han comunicado los regidores de Casarrubuelos, Griñón, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, en la reunión que han tenido con el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, quien ha recordado que ya se solicitó a la ministra, Raquel Sánchez, este cambio. Además, ha indicado que se ha afeado al alcalde de Parla, Ramón Jurado, para que firmara un documento junto a estas localidades para defender la construcción de esta estación junto al complejo sanitario. "Ahora cambia de opinión por una llamada de Moncloa o de Ferraz", ha señalado.

El alcalde de Griñón, José María Porras, ha tachado la obra en la zona de "apaño para Parla, pero no para el suroeste" y el de Casarrubuelos, Vicente Astillero, ha alertado de que la A-42 "ya está colapsada" y que si no se toman medidas a medio-corto plazo la vía será "intransitable".

En este sentido se ha manifestado el regidor de Serranillos del Valle, Iván Fernández, quien ha asegurado que con esta localización los vecinos de Parla Norte tendrán que "recorrer más kilómetros" por la A-42 para llegar al hospital. "Se podrían recuperar los proyectos de 2018 que contemplaban la estación junto al centro sanitario y la llegada de la C-4 a Torrejón de la Calzada y de Velasco junto a la prolongación de la C-5 hasta Casarrubuelos y Griñón con encaje con Humanes. Esto sí que derivaría en mejora para los habitantes de la zona suroeste", ha explicado.

Futura estación de Cercanías Parla Norte. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La alcaldesa de Torrejón de la Calzada, Azahara Molina, ha sostenido que el anterior proyecto incluía "un aparcamiento disuasorio para descongestionar" la carretera de Toledo. Por su parte, su homólogo de Torrejón de Velasco, Esteban Bravo, ha pedido al Ministerio que no se "deseche la idea primigenia" y que esta reunión no es "en contra de nadie". "Solo se busca la mejor movilidad de los vecinos", ha añadido.

Hace una semana, el consejero de Transportes e Infraestructuras, en una entrevista para 20minutos, pidió al Gobierno central que no aprobara esa localización porque "no beneficia a ningún vecino". Este, que recibió con "decepción" el anuncio de la nueva estación, reclamó al Ayuntamiento de Parla que no la realizará en un emplazamiento que se encuentra en "un descampado" y, que además, "no hay perspectiva de que se desarrolle urbanísticamente en un tiempo bastante largo".

"Es un insulto"

Tras conocer la realización de esta reunión, el alcalde de Parla ha calificado de "insulto" que el Gobierno regional no le haya convocado para asistir a este encuentro. "Se reúne con algunos alcaldes para hablar con ellos de la nueva estación en Parla, pero no cita al alcalde de Parla. Es un insulto a los 131.000 vecinos", ha lanzado en un vídeo remitido a los medios.

Para Jurado, esta reunión solo tienen una finalidad para Pérez: "Que Ayuso le mantenga tras las elecciones del 28 de mayo", ha indicado. Según el alcalde, es una estrategia de "tirar balones fuera" sacando el foco de lo que sí son sus competencias.

Al respecto, ha especificado varias de ellas que sí corresponden al Gobierno regional y que no ha puesto en práctica. Primero ha destacado esta licitación de Metro Ligero para conectar el Tranvía de Parla con el hospital y los municipios que ha convocado. También ha reclamado que se ejecute el desdoblamiento de la M-408 y la prolongación de la M-410 para conectar con la R-4 y beneficiar al barrio de Parla Este.