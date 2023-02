Cómo solicitar el Bono Nacimiento de Castilla y León que ya han pedido 525 familias

Un total de 525 familias ya han solicitado el 'Bono Nacimiento' puesto en marcha por la Junta de Castilla y León la semana pasada. Esta ayuda económica está destinada a las familias por nacimiento de hijos o adopción de menores entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2023 y tiene el propósito de subvencionar los gastos que supone contar con un nuevo miembro en la familia.

Esta subvención se realiza a través de la 'Tarjeta Familia', la cual ofrece la posibilidad de realizar compras en diferentes establecimientos de la Comunidad de Castilla y León. Concretamente, los beneficiarios podrán gastar el bono en farmacias, parafarmacias, ópticas, supermercados, tiendas de alimentación y locales de puericultura o especializados en artículos y productos para bebés. Cabe destacar que no se pueden obtener reintegros en efectivo a través de cajeros automáticos ni tampoco realizar compras por internet.

El plazo para solicitar el bono es de tres meses desde la fecha de nacimiento o adopción del menor o desde la fecha de publicación (6 de febrero de 2023) en el caso de los niños nacidos entre el 1 de enero y dicha publicación. El plazo máximo para resolver cada solicitud será de seis meses y en caso de que en ese periodo de tiempo no se haya obtenido ninguna respuesta significará que la subvención no ha sido aprobada.

Requisitos

Sin embargo, existen una serie de requisitos que se deben cumplir para poder optar al 'Bono Nacimiento'. En principio, ambos progenitores o el único responsable familiar, si se trata de una familia monoparental, deberán estar empadronados en un municipio de Castilla y León. Además, deberán estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social y no podrán hallarse dentro de ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que impiden beneficiarse de cualquier subvención.

Cabe destacar que, las madres que sean víctimas de violencia de género serán consideradas las únicas personas responsables aunque no tengan en exclusiva la patria potestad de los hijos. Asimismo, se entenderá por familia la que esté formada por dos progenitores, aunque estas no tengan un vínculo afectivo o legal, y por los hijos de ambos o por la única persona responsable familiar y por sus hijos. Por último se debe recordar que los progenitores a los que se les haya retirado la patria potestad de sus hijos no podrán optar al 'Bono Nacimiento'.

Cuantía del Bono

La cuantía del bono dependerá de dos factores: el número de hijos y el nivel de renta de ambos progenitores. Las familias que ganen hasta 40.000 euros podrán obtener ayudas de 1.500, 2.000 y 2.500 euros dependiendo si tienen uno, dos y tres o más hijos, respectivamente. Aquellas que tengan un nivel de renta entre 40.001 y 60.000 euros podrán optar a ayudas de 1.000 (un hijo), 1.500 (dos hijos) y 2.000 euros (tres o más hijos). Por último, las familias cuya renta sea superior a los 60.000 euros podrá gozar de ayudas de 500 (un hijo), 1.000 (dos hijos) y 1.500 euros (tres o más hijos).

En el caso de aquellas familias en la que los padres tienen hijos de relaciones anteriores, se computarán por un lado los hijos de la misma madre y por otro, los del mismo padre. Podrán optar por el cómputo que les sea más favorable. Además, las familias serán las que decidan quién será progenitor solicitante y quién figurará como segundo progenitor, por lo que el importe de la subvención se corresponderá con el número de hijos que tiene el solicitante y no por la suma de los hijos de ambos. La subvención se le concederá al progenitor solicitante.

Adicionalmente, si el bebé posee un grado de discapacidad igual o superior al 33% el importe de la subvención se duplicará. Por último, se debe mencionar que, en casos de partos múltiples o de adopción simultánea, el Bono Nacimiento será el importe más alto que corresponda en función del número de orden de los hijos nacidos o adoptados, dentro de cada tramo de renta y para cada uno de ellos.

Documentación necesaria

Las familias interesadas deberán rellenar el formulario de solicitud a través de la página web y deberán presentar solamente una solicitud por unidad familiar, por lo que si la patria potestad de los menores es compartida, ambos padres deberán colocar sus datos y firmar la solicitud. Tras completar la solicitud, la aplicación le otorgará un número, el cual se empleará para revisar en qué estado se encuentra el trámite. Esta solamente podrá ser descargada cuando los datos se graben correctamente.

Además, es importante resaltar que el formulario con número asignado no podrá usarse de nuevo para grabar solicitudes a nombre de distintos solicitantes y en caso de que se presenten solicitudes distintas con el mismo número de referencia, será válida aquella cuyos datos coincidan con los que se encuentran grabados en la aplicación. También se debe recordar que no se considerarán válidas las solicitudes registradas en papel con tachaduras o aquellas en la que los datos no coincidan.

Los solicitantes deberán aportar una copia del libro de familia o las copias de los certificados de inscripción de nacimiento en el Registro Civil. En caso de que la madre sea víctima de violencia de género deberá aportar alguno de los medios previstos en el artículo 7 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León que lo acrediten. Además, en el supuesto de que alguno de los progenitores haya tributado por algún régimen especial o en el País Vasco o en Navarra, deberán presentar copia de la última declaración del impuesto o certificado de imputaciones.

Por último, cabe destacar que la Gerencia de Servicios Sociales podrá solicitar a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior datos personales, de identidad y nacionalidad. También podrán consultar el empadronamiento en un municipio de Castilla y León la INE, el nivel de renta del último ejercicio fiscal disponible en la AEAT y el grado de discapacidad de los hijos. En caso de que los padres se opongan a que la Gerencia de Servicios Sociales consulte los datos indicados anteriormente deberán explicar sus razones y aportar documentos acreditativos que lo justifiquen, puesto a que, de no ser así la solicitud no se podrá tramitar.

Presentación de la solicitud

Una vez se carguen los datos en la aplicación, ambos progenitores deberán colocar su firma electrónica (certificado digital/DNI electrónico o cl@ve permanente). Seguidamente, la aplicación enlazará con el Registro Electrónico General autonómico. En caso de que solamente uno de los padres o ninguno de ellos disponga de firma electrónica, deberán descargar la solicitud, imprimirla y firmarla a mano.

El progenitor con firma electrónica podrá registrarla adjuntando la solicitud firmada a mano al modelo de subsanación y/o aportación de datos o también podrá registrarla desde cualquier registro electrónico de otras administraciones públicas. En caso de que ninguno disponga de firma electrónica la solicitud deberá presentarse de forma presencial en Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, preferentemente, en Oficinas de asistencia en materia de registros de la Junta de Castilla y León o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 (LPACAP).