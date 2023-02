JuntsXCat critica los Presupuestos que votarán una mayoría que está "en contra de la independencia"

No ha habido sorpresas en la primera sesión parlamentaria de debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de la Generalitat para 2023. La consellera de Economía. Natàlia Mas, ha vuelto a pedir el apoyo de Junts Per Catalunya abandonando “posiciones maximalistas y del todo o nada”. Sin embargo, desde la formación turquesa, la portavoz parlamentaria, Mònica Sales, ha defendido la enmienda a la totalidad que presenta su grupo asegurando que “hoy se sella un pacto a cambio de nada” y que estas Cuentas suponen “una renuncia clara a aquel 52% independentista”.

La intervención de Mònica Sales se ha movido en dos ejes. En un primer momento, ha criticado algunas cifras y conceptos del proyecto de Presupuestos, y en una segunda parte, ha remarcado que “presentamos una enmienda a la totalidad a un presidente del Govern que se ha alejado de aquellas iniciativas que se había comprometido a hacer”. Por contra, Mònica Sales ha reivindicado que su formación “representa más que nunca aquel 52% independentista”.

En un ámbito más político que económico, la portavoz de Junts Per Catalunya ha recordado que desde su grupo querían unas Cuentas con “solvencia e independencia” y, sin embargo, “la mayoría de quienes votarán estos Presupuestos no son independentistas. Están contra la independencia”. Sales ha vuelto a recordar a Pere Aragonès que “usted es presidente gracias a los 32 votos favorables de Junts” y le ha reprochado que en lugar de priorizar este apoyo, haya optado por los 41 votos de fuerzas no independentistas.

Alternativa

En última instancia, Mònica Sales ha reclamado para su formación un papel central en la política catalana, e incluso ha resaltado que “Junts es la alternativa, no el gobierno del señor Illa”, recordando que los resultados electorales y la formación del Govern conjunto “se demostró que la fuerza está en la unión del independentismo”.

En términos económicos, Mònica Sales ha apostado por una enmienda a la totalidad a los Presupuestos porque “no son buenos ni para Cataluña ni para su gente”. Uno de los puntos en los que más se detuvo fue en “la excesiva carga fiscal” que introducen. Sales reconoció que ese fue uno de los puntos fundamentales de desacuerdo en las negociaciones.

En este punto, la portavoz de Junts ha insinuado que la fiscalidad pactada con los Comunes escondía una cierta voluntad por parte del Govern de no querer pactar con ellos. Sales ha explicado que en el ejecutivo eran conscientes de las diferencias insalvables entre Junts y la formación de Jèssica Albiach en materia de fiscalidad, y a pesar de ello, “pactaron antes con el grupo que aportaba 8 votos, que con el que aportaba 32”, confirmando así que el pacto con los Comunes “hizo imposible” el entendimiento.

Finalmente, Mònica Sales ha querido restar un punto de triunfalismo a la presentación de “los Presupuestos más elevados de la historia”, y ha manifestado que “disponer de más dinero es positivo. No lo criticaremos, pero tampoco es mérito suyo, así que no se pongan la medalla”.

Buena noticia

Por su parte, Natàlia Mas, en su papel de consellera de Economía, ha centrado su intervención en la descripción del proyecto de Presupuestos, dejando otras consideraciones en segundo plano. La titular de Economía, ha señalado que “estar aquí es una buena noticia para avanzar y fortalecer múltiples capacidades en nuestro país e impulsar mejoras en toda Cataluña”. Natàlia Mas ha destacado que los presupuestos combinan una mirada a corto plazo, para hacer frente a las urgencias, con el impulso a las mejoras necesarias para el futuro.

Ha calificado los Presupuestos como los “más abiertos y participativos que nunca”, destacando la negociación y el apoyo de los agentes sociales, e incluso ha presumido del “soporte parlamentario más amplio de los últimos 22 años”.

A continuación, ha querido contextualizar la aprobación de estas Cuentas en el momento actual y ha señalado que las “previsiones son de ralentización, de enfriamiento económico que irá mejorando hacia el año 2024”. Sin embargo, la consellera ha asegurado que tanto la economía catalana como la europea está reaccionando “mejor de lo esperado” a estos cambios. Natàlia Mas ha confirmado que “se alejan los escenarios de recesión” y que el paro se irá recuperando a medida que vaya pasando el año, aunque “más lentamente”.