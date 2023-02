La polémica sigue rodeando a la ley del 'Solo sí es sí' y cada día son nuevas las condenas que, tras ser revisadas conforme a lo estipulado por la nueva norma, se reducen. Sin embargo, pese al malestar general, el Ministerio de Igualdad no parece querer dar marcha atrás para modificar la ley.

Así, son ya 517 agresores beneficiados por la nueva norma y 45 los excarcelados. Este martes, En boca de todos ha hablado en directo con Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género con el objetivo de saber si el PSOE estaba ejerciendo algún tipo de presión para llevar a cabo modificaciones en la ley.

"Como delegada del Gobierno, es mi obligación desmentir algunas afirmaciones que causan mucha alarma, como que hay más de 500 revisiones y que esto no lo mueve nadie. No son firmes. ¿Cuando detenemos a alguien le puedes decir que es un violador o un ladrón sin sentencia firme? Ustedes, los periodistas, saben perfectamente que no, que eso les expone a una rectificación, una demanda o una querella. Esto es exactamente lo mismo. Las revisiones no son firmes y se está creando mucha alarma", ha comenzado la delegada.

"No se puede legislar por una alarma mediática o social cuando en la ley se pueden hacer reformas técnicas sin tener que volver al viejo sistema, que es lo que le gustaría a la derecha", ha agregado Rosell que, además, ha destacado que los agresores sexuales no están saliendo de prisión: "Sobre la orden de excarcelación, el nuevo código penitenciario dice que para acceder al tercer grado tienes que haber superado toda la formación y los condicionantes de agresores sexuales, hay una libertad vigilada...".

"Todo esto requiere mucho más tiempo y no tanta alarma porque no se puede legislar sobre la alarma", ha señalado Rosell. Por su parte, Diego Losada ha preguntado si para una víctima no es alarmante recibir una llamada en la que le informan de que su agresor sexual ha sido puesto en libertad. Así, la delegada ha apuntado que, desde Igualdad, han ofrecido "pulseras de geolocalización a las víctimas" que lo soliciten.

"La mayor prueba de que el problema no es la ley es que la mayoría de los jueces no están revisando condenas a la baja. Eso sí, estamos viendo infinidad, demasiadas, condenas que aplican lo mismo. Una violación sigue la máxima en 15 años, no tienes por qué retocarla", ha destacado Rosell.

"Siento muchísimo la inseguridad que se transmite por estas sentencias y por crear cierta alarma a las víctimas, pero ellas saben quiénes están de su lado", ha recalcado Rosell, a lo que Diego Losada ha apuntado: "Cuando utilizan ustedes el 'se' impersonal, la alarma que 'se' transmite, la inseguridad que 'se' transmite, da la sensación de que todo es culpa de los demás menos de ustedes". "Creo que es mi obligación corregir técnicamente cuando se dice algo que es absolutamente falaz", ha explicado Victoria Rosell.

"Crean en este sistema que no se ha dejado poner en marcha. Dejemos de pensar en retocar todo el sistema. Por supuesto, hemos ofrecido cinco o seis retoques técnicos mejores que volver al viejo sistema, que es lo que querría el PP y Vox, pero confíen en que esto no va a solucionar todo un problema del pasado, que era un problema de maltrato sistémico e institucional a las mujeres y de falta de credibilidad. A futuro, este ya es un sistema mejor, no porque lo diga el Gobierno, sino porque lo dice la Fiscal de Sala, el Fiscal General del Estado y el Presidente del Tribunal Supremo", ha sentenciado Victoria Rosell.