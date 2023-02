El producto de Lidl para ahorrar espacio en casa con la colada por menos de 6 euros

Son muchos los artículos del catálogo de Lidl, la empresa de supermercados, que están específicamente pensados para ahorrar espacio en el hogar, sobre todo, en lo que tiene que ver con las tareas domésticas más cotidianas, como puede ser la colada. De hecho, lavar la ropa implica varios elementos, como la propia lavadora, el tendedero o la plancha, que ocupan mucho espacio en el hogar.

Por ello, el cesto para la colada de Lidl es perfecto para las viviendas en las que existe una falta de espacio, ya que es plegable y se puede guardar cómoda y prácticamente cuando no se esté utilizando. Se vende en la web de compra online a un precio de 5,99 euros la unidad.

Características de la cesta para la colada de Lidl

La cesta para la colada de Lidl tiene la principal característica de que es plegable, por lo que se puede guardar, ahorrando un buen espacio, cuando no se esté utilizando.

Además, destaca que está elaborada con material muy resistente: es de un 67% de poliéster y un 33% de algodón. Así, aunque se cargue con peso, se pueden seguir utilizando sus prácticas asas.

En concreto, se pueden encontrar en la web de compra de Lidl tres modelos diferentes: Laundry Rules, Smells like, When I said, que hacen referencia a las letras estampadas que tienen en su exterior como elemento decorativo.

En cuanto a sus características técnicas y dimensiones, hay que saber que tiene una carga máxima de 10 kg, mientras que su capacidad es de 45 litros. Mide, aproximadamente, 35 x 55 cm y tiene un eso en vacío de 0,47 kg.