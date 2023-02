Isa Pantoja desmiente su supuesta mala relación con los padres de Asraf Beno: "Mi hijo se ha quedado a dormir con ellos varias veces"

En las últimas semanas, Isa Pantoja se ha vuelto a situar en los titulares de la prensa del corazón debido al anuncio de su compromiso con su pareja, Asraf Beno. Sin embargo, también son muchos los rumores acerca de la mala relación que la joven tendría con la familia de su prometido.

Este martes, Isa ha aprovechado su puesto como colaboradora en el Club Social de El programa de Ana Rosa para desmentir la supuesta mala relación con los familiares de Beno.

"Tengo relación con sus padres. Lo he dicho yo, lo ha dicho Asraf, lo ha dicho mi cuñado. La familia no ha hablado ni va a hablar nunca. Quería deciros que ya hemos dicho un montón de veces que yo me llevo bien con ellos y ellos conmigo. He ido a su casa y mi hijo también, incluso se ha quedado a dormir allí cuando yo no podía", ha apuntado Pantoja, desmintiendo las acusaciones vertidas por los vecinos de sus suegros.

"No nos importa que se comente esto porque, al final, esto es televisión. Pero ha habido una cosa que sí me ha molestado. Viendo el programa de la tarde escuché cosas que no me gustan como, por ejemplo, llevarlo todo al terreno de que no les guste como persona porque salgo en la televisión; sino llevarlo a la religión, al machismo...", ha destacado la colaboradora.

"Esto me parece fuerte y muy grave porque, aunque no se diga con ninguna mala intención, estas cosas que no se saben porque nadie las sabe, que encima estoy diciendo que me llevo bien, hacen que en las redes sociales nos pongan mensajes de odio hacia la religión, machistas... Hay que tener cuidado porque todos tenemos nuestra lucha", ha agregado Isa.

"A mí me llegan mensajes de racismo increíbles, solo que no los hago públicos. No voy a aguantar, tampoco, mensajes ahora sobre la cultura. Es muy peligroso decir estas cosas porque luego la gente es muy mala y, encima, se lo creen", ha sentenciado Isa Pantoja.