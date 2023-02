'El programa de Ana Rosa' habla con una 'sugar baby': "Esto no es prostitución. Ahora vivo muy bien"

Convertirse en sugar baby se ha convertido en una de las aspiraciones para muchas jóvenes de nuestro país que, a cambio de un acuerdo que puede ser o no sexual, obtienen la financiación necesaria para satisfacer sus caprichos económicos.

Este martes, El programa de Ana Rosa ha emitido uno de sus reportajes de investigación centrado en las sugar babies, chicas jóvenes en busca de un lujo que sus bolsillos no les permite. Para ello, las mujeres contactan con hombres mayores dispuestos a concederles todos sus deseos.

Así, el matinal ha destacado que su equipo había buceado en la deep web, lugar en el que se anuncian muchas de estas sugar babies en busca de su sugar daddy. El reportero encargado de la pieza ha destacado que "es cierto que cada vez hay más". Sin embargo, en lo que respecta a la seguridad que ofrecen este tipo de tratos, el periodista ha agregado: "Seguro es como cualquier actividad que va por debajo del radar, no suele haber problemas, pero desgraciadamente hay casos de chicas que han tenido problemas muy graves".

De la misma manera, el reportero ha distinguido entre una sugar baby y una prostituta: "Esto no es prostitución, según ellas, porque según su relato establecen una relación con una persona a largo plazo que les financia su estilo de vida. Legalmente, habría que perfilarlo un poco más". Acerca del intercambio de sexo, ha apuntado que "no siempre es necesario, hay veces que tienen citas en las que van de compras, a cenar... evidentemente, siempre acaba habiendo sexo, pero no en todas las citas".

El programa de Telecinco también ha mostrado el testimonio de una de estas jóvenes: "Busco una ayuda económica. Ahora vivo muy bien, si no, no sé cómo me estaría montando la vida". Además, todas las mujeres coinciden en que esta práctica les ayuda a conseguir la vida que desean sin necesidad de trabajar.

"Esto siempre es por dinero", ha agregado el reportero que, además, ha explicado: "Una escort es contacto con un señor a cambio de dinero, puntualmente, y una sugar baby es un tiempo largo con un mismo señor que ellas eligen".