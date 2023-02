Laura Escanes se enfrenta a un seguidor que cuestionó su labor como madre: "Lo que veis aquí no son las 24 horas de mi vida"

La impunidad que da el anonimato de las redes sociales crea monstruos. Y en ocasiones estos se manifiestan con opiniones que nadie les ha pedido sobre asuntos que no les conciernen pero sobre los que se ven en la tesitura de hablar porque, como son seguidores de la celebrity en cuestión, parece ser que hay un derecho no escrito a ser escuchados. Laura Escanes ha tenido que lidiar con uno de estos opinadores de manual y ya no ha aguantado más.

La influencer ha aprovechado este pasado fin de semana, ahroa que se encuentra en un momento vital y profesional envidiable, para realizar una escapada a Formigal junto a su pareja, el cantante Álvaro de Luna, y varias amistades, donde han podido disfrutar de la nieve y la música de las fiestas, algo de lo que ha dejado constancia en sus redes sociales.

Eso mismo, alguno de sus casi 2 millones de followers, no lo ve bien, básicamente diciendo entre líneas que si una mujer es madre, máxime si es joven como Escanes, ya no puede tener tiempo libre y disfrutar con novio y sus amigas, sino que ha de decicarse por entero y para siempre a sus retoños. "¿Y tu hija? ¿Que te la cuide el otro, no?", escribía este usuario.

La ahora concursante de El desafío y cada vez más pujante podcaster (el suyo se llama Entre el cielo y la tierra) no ha podido callarse ante tamaña muestra de machismo. "Ni debería dar explicaciones pero me hierve la sangre cada vez que leo comentarios así porque jamás se le pregunta eso a un hombre", ha comenzado diciendo. "Mi hija tiene un padre y tenemos la maravillosa suerte de pasar el mismo tiempo con ella tanto él como yo. Custodia compartida lo llaman", ha puntualizado.

"Por otro lado, es mi Instagram y cada vez publico menos de mi hija precisamente por cosas como estas. Lo que veis aquí no son las 24 horas de mi vida. Pero imagino que toda esta gente pendiente de mis pasos se habrá dado cuenta de que las semanas que estoy con mi hija estoy más desaparecida por aquí", ha explicado Laura.

Para finalizar, la influencer no ha dudado en sentirse rotundamente molesta porque estas actitudes no se acaben de una vez por todas: "¿Qué hago? ¿Dejo todos los planes que tenga no vaya a ser que la gente me vea por la calle sin mi hija? ¿Me quedo en casa llorando? Parece mentira que aún tengamos que aguantar estos comentarios".

A pesar de todo ello, el peor de los problemas para Escanes han sido que las bajas temperaturas le han pasado factura y, como ella misma ha explicado en sus redes, se ha puesto enferma nada más llegar a su casa, sumándole a todo ello que justo se está mudando.

"Sigo mala malísima. Con la energía a -86127100 y unas ganas de vomitar increíbles (al menos ya no he tiritado toda la noche y parece que la fiebre se ha ido)", ha confesado, añadiendo luego que aunque pensaba que no recomendaría "hacer una mudanza con gripe", comoestá teniendo mucha ayuda se está sintiendo "inútil sin hacer nada más que supervisar".