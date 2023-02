Uno de los momentos más esperados y más comentado por la audiencia del estreno de La isla de las tentaciones son las presentaciones de los tentadores en su primer encuentro con las parejas. Una de las solteras de la cuarta edición del reality, Carolina de Moura Sousa, ha desvelado, en el programa online ¡Vaya vaina!, que las ocurrentes frases con las que se presentan están guionizadas por el espacio.

La azafata ha recordado que antes de llegar a República Dominicana los miembros del equipo cuestionaban con varias preguntas a los tentadores con el fin de conocer un poco más de ellos y preparar su icónica frase de presentación.

"Te hacen varias preguntas en plan, 'a quién crees que te pareces o te suelen decir que te pareces'. Y tú contestas las preguntas y, cuando llegas a la isla, te dicen: 'esta es tu frase'", ha rememorado la portuguesa. La joven de 22 años ha expresado que "casi" llora cuando supo el guion y lo que le tocaba decir.

Además, ha revelado que sus compañeras se preguntaban: "¿Cómo voy a decir esta cosa?". Los presentadores del programa online, al que la portuguesa acudía como invitada, le han preguntado si recordaba algún momento "superridículo". Sin titubeos, ella ha destacado el momento en el que una de las tentadoras tenía que darse una palmada en el trasero tras terminar su presentación. "'Soy una mezcla entre no sé quién y no sé cuántos y he venido a robar tu hombre'", ha sido otra de las presentaciones que resaltó.

Aunque la frase de Carolina fue sencilla y modesta, ella no guarda estos momentos con mucho cariño y, de hecho, se ha sincerado y ha confesado que llegó a preguntarse qué hacía allí. "Me considero una persona familiar, elegante y ambiciosa. ¿Quién está dispuesta a conocerme?", fueron las palabras pronunciadas por la tentadora en su presentación.