Adrián ve cómo su relación con Naomi corre peligro en 'La isla de las tentaciones': "¿Ha sido un beso?"

Adrián también sufrió los estragos de la segunda hoguera durante la emisión de La isla de las tentaciones de la noche del lunes. El joven no dejaba de pensar en lo "pesado" que es Napoli, el tentador que pretende conquistar a Naomi, su pareja.

En el camino a la hoguera, dentro del coche, los compañeros de Adrián tuvieron que consolarle, ya que no dejaba de llorar, pesimista ante las imágenes que podría ver a continuación.

Sandra Barneda le mostró cómo Naomi estaba disfrutando su estadía en Villa Paraíso con Napoli. Los bailes sensuales entre ambos fue algo que molestó mucho a Adrián.

"Duele, duele", es lo único que podía gritar el joven viendo a su novia desde la tablet. "He visto demasiada complicidad entre ellos", continuó intentando articular palabra entre el llanto.

"Respira, porque hay más imágenes para ti", le dijo Sandra, algo que no fue ningún consuelo para él. Tras ver la cita de Naomi y Napoli, donde él le extendió crema solar por el cuerpo, y la escena de la piscina, Adrián estaba incluso peor.

En la piscina, el italiano no dejaba de intentar besar a Naomi. Ella le dijo enfadada que no, porque tenía novio, pero eso no se lo mostraron a Adrián. Sin embargo, en las imágenes de la hoguera pareció verse un beso.

"¿Ha sido un beso?", preguntó a sus compañeros. Estos le confirmaron sus sospechas, aunque se mostró optimista diciendo que no fue un beso "con ganas".