David se rompe en 'La isla de las tentaciones' tras su infidelidad: "Quiero a Elena, pero me gusta María"

Durante la hoguera de los chicos de La isla de las tentaciones, que se emitió la noche del lunes en Telecinco, David fue unos de los grandes protagonistas tras derrumbarse al pensar en su pareja.

La semana pasada los espectadores pudieron ver cómo David le fue infiel a Elena, su pareja, con María, la tentadora más insistente de la isla. Tras una noche de pasión con ella, la culpa se apoderó de él.

"Ella no se merece pasarlo mal", exclamaba entre llantos frente a Sandra Barneda. "Yo la quería respetar, pero he fallado", continuó. Sus compañeros le consolaron en la villa y en la hoguera, aunque de poco sirvió.

David llora por no ver imágenes de Elena pero nada más llegar a la villa se saca la 3 vena y se le pasa con Maria.

Poco le pasa..#LaIslaDeLasTentaciones#Tentaciones4 — No soy Yo... (@Beth_Loveone) February 13, 2023

El único consuelo del autodenominado Ken, era ver a Elena bien en las imágenes. Lo que no esperaba fue lo que le dijo Sandra: "Consideramos que, para no condicionar tu experiencia, lo mejor es que no veas imágenes de Elena".

La presentadora no pudo hacer más que intentar calmar a David, pero este no podía dejar de pensar en su triángulo amoroso: "Yo quiero a Elena y me gusta María. Es supercomplicado".

Por su parte, Elena, mientras que sonaban las alarmas en Villa Paraíso, solo pensaba en que su novio le iba a ser infiel. "No puedo abrirme porque solo pienso en David", confesó sin haber visto aún ninguna imagen de su Ken.