Tu horóscopo diario: martes 14 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 14 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El día de los enamorados no se te presenta fácil porque hoy vas a tener que hacer aquello que te impone tu trabajo, pero no lo que realmente te apetecería. Es un día poco propicio para la diversión o la felicidad e incluso si tú hicieras todo lo posible por dar la vuelta a esta situación algo finalmente te acabaría saliendo mal.

Tauro

Un influjo muy adverso de Saturno amenaza con que este día del amor por excelencia, termine siendo para ti muy diferente a como te hubiera gustado o como lo tenías planeado. La persona que más quieres estará lejos de ti o atravesará un momento difícil, y además tendrás que afrontar muchos problemas en el trabajo.

Géminis

Cupido te dará una sorpresa en el día de hoy trayéndote un momento de felicidad inesperado o haciendo que vuelva a tu vida una persona que se alejó de ella injustamente. Hoy no esperas nada, para ti solo es un día más, pero quizás la vida te dé un regalo inesperado, aunque no inmerecido. Es un día de justicia en el amor.

Cáncer

En este día de los enamorados que tantas veces te ha dado la espalda y que en algunos momentos has llegado a odiar, quizás el destino te haga un regalo que no esperas. Una puerta se abrirá, por pequeña que sea, para que a partir de ahora tu vida sea más feliz: en el amor, la amistad o la familia brillará una nueva luz para ti.

Leo

Vas a pasar este día de los enamorados casi sin pestañear, preocupado sobre todo por los éxitos y reconocimientos que estás esperando obtener a corto o medio plazo en tu trabajo, por todos esos los galones y medallas que sin duda te mereces, y que son tu mayor y verdadero amor. Pero más tarde alguien te estará esperando.

Virgo

Si tú pudieras desterrarías de los calendarios este día del amor que en realidad detestas porque año tras año te ha traído más sufrimiento que alegría. Sin embargo, hoy el destino te va a hacer un regalo que sin duda no esperas, porque el amor llamará a tu puerta de un modo u otro, o tendrás noticias de que muy pronto lo hará.

Libra

Hoy te espera un día de alegría o felicidad, pero esto será así no tanto por la ayuda de la suerte sino porque tú pondrás mucho de tu parte. Te encuentras entre los más amorosos del zodiaco, pero también tienes muy claro que el amor no es algo que cae del cielo, como el maná, sino que es necesario construirlo y luego cuidarlo.

Escorpio

Hoy es el día del amor, pero debo advertirte que no vas a tener el día que hubieras deseado tener, incluso aunque te esfuerces en prepararlo. El destino te llevará por otros caminos más en consonancia con el trabajo u otro tipo de responsabilidades. No debes preocuparte porque solo es un leve retraso en el camino a la felicidad.

Sagitario

Aunque puedes estar tranquilo, porque nadie lo notará, en el fondo de tu corazón llevas una gran tristeza, un recuerdo muy doloroso relacionado con el amor o con alguien a quien querías mucho. Ante los demás hoy tendrás un día alegre en el que vas a compartir multitud de cosas buenas, pero en tu interior estará la realidad.

Capricornio

Hoy estarás muy centrado en el trabajo y los asuntos materiales, en ver el modo de llevar a la realidad tus ambiciones. A ello te vas a entregar con toda la pasión y voluntad de tu ser, como si en el fondo quisieras olvidar otras cosas relacionadas con tu vida amorosa que te hicieron daño y hoy más que nunca prefieres no recordar.

Acuario

No te hagas muchas ilusiones en este día de los enamorados porque Cupido hoy no te va a hacer mucho caso, y por si acaso el amor te hiciera una visita no te acomodes porque no se va a quedar mucho rato. Saturno, uno de tus regentes, se halla en mal estado cósmico y no es el momento de grandes alegrías, ya vendrán más tarde.

Piscis

A pesar de lo que dice el calendario, hoy no debes esperar un día de gran felicidad para ti, en realidad te será más fácil hacer que los que te rodean sea más felices que atraer esa felicidad para ti. Pero lo que ocurre es que muchas veces el calendario y los astros no están sincronizados, tu felicidad llegará, solo que un poco más tarde.