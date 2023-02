Pantomima Full protagoniza un 'sketch' "pidiendo perdón" por sus tuits de 2013: "No estoy orgulloso, pero asumo la cancelación"

20minutos | MOVISTAR PLUS+

Alberto Casado y Rober Bodegas, más conocidos como Pantomima Full, han vuelto a acudir a La Resistencia tras dos semanas de parón. El motivo de su regreso al plató fue presentar su último vídeo, en el que el propio presentador, David Broncano, también parecía.

El de Santiago de Compostela ha cumplido así con la promesa que hizo en el programa de salir en uno de sus videos. A modo de broma, ha intentado justificarse asegurando: "Una vez no pude ir porque tuve una gotera en casa, y la otra vez... no recuerdo qué pasó, seguramente me lo inventaría".

Aunque, el estreno de su última publicación no ha sido lo único de los que el duo de humoristas y el presentador han hablado. Y es que en el espacio de Movistar+ han querido "pedir perdón" por los tuits que publicaron en 2013.

El porqué de elegir, precisamente, este año y las bromas que han hecho no ha sido una cuestión de azar. Y es que todo tiene como comienzo la cancelación y la polémica que rodea a los streamers Biyin y AuronPlay por sus comentarios en la red.

Todo comenzó con una entrevista a Ithaisa Suárez, la madre de Yeremi Vargas, el pequeño desaparecido en Canarias hace 15 años. Y es que ambos creadores de contenido han sido acusados por acosar a la madre durante semanas.

Aunque no solo la burlas, también hacían "chistes de humor negro" referenciando pretextos de carácter filonazi y racista, entre otros. Ante la polémica, la pareja de streamers hizo un directo dando explicaciones y pidiendo perdón: "Estas explicaciones las tenía que dar tarde o temprano, que era sobre mis tuits, tema de memes nazis, todo este rollo, yo lo tenía que explicar tarde o temprano y sí, ha llegado el día de hoy".