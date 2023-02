Gomaespuma: "Cuando alguien te hace reír es muy difícil que le odies"

El dúo cómico Gomaespuma, formado por Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, se reúne esta noche con sus fans en una cena solidaria (Enamoraos de Gomaespuma)que busca recaudar fondos para la Fundación Gomaespuma, una labor con la que ambos periodistas llevan volcados muchos años. De los años 80 a finales de los 2000 informaron, ironizaron a hicieron reír con un humor costumbrista y absurdo que les hizo muy populares. Hablamos con ellos sobre su labor solidaria, el humor y sus otras facetas.

¿Cómo surgió este reencuentro de Gomaespuma?JUAN LUIS CANO: No es un reencuentro porque hemos seguido haciendo cosas juntos. Esta es una iniciativa para sacar fondos para la Fundación Gomaespuma y surge porque hay que sacar fondos para la Fundación Gomaespuma (risas). Se nos ocurrió hacer un encuentro con oyentes de tal manera que pudiéramos tener un contacto directo con ellos después de tanto tiempo y que pudieran hablar con nosotros o con los miembros del equipo de Gomaespuma de toda la vida.



GUILLERMO FESSER: Queríamos ver cómo hacíamos para sacar la mayor cantidad de dinero posible para la Fundación haciendo la inversión mínima. Es muy fácil montar un festival, pero claro, te cuesta más el festival que lo que recaudas o estás seis meses trabajando para recaudar muy poco. Así que en lugar de de grandes eventos vamos a una cosa más íntima, donde haya menos gente pero que lo valore mucho. A mí me hubiera hecho mucha ilusión cenar un día con los payasos de la tele, porque los payasos de la Tele, Gaby, Fofito y Miliki porque para mí en un momento de mi vida lo eran todo.

​J.L.C: Y aprovechando que Guillermo, se parece muchísimo a Fofito…

​G. F: El objetivo es que la gente nos conozca, nos pregunte lo que les apetezca, nos cuenten sus cosas y disfrutemos. Vendemos intimidad en lugar de vender grandes acontecimientos.

Siempre han tenido esta inquietud solidaria, ¿qué les aporta?J.L.C: Es un ejercicio de responsabilidad. Cuando empezamos en la radio a hacer viajes y a hacer a contar las cosas que pasaban por ahí fuera y salíamos con el programa por el mundo empezamos a hacer cosas con sentido solidario. Ya que vas a contar lo que pasa, si puedes echar una mano, mejor. Eso se fue convirtiendo en una fundación con proyectos permanentes que ha continuado también por responsabilidad. Si tú te has comprometido a mantener un programa o una becas lo de “venga ahora es que ya no me viene bien” no creo que sea una cosa muy loable. Es ser consecuentes con lo que decidiste un día.



G. F. Este evento coincide con los 20 años de la Fundación, pero llevamos haciendo cosas solidarias desde el principio de nuestros tiempos, que son más lejanos. Así que estamos celebrando 20 años pero hemos puesto 50 más o menos (risas). El objetivo es contagiar sonrisas y queríamos hacerlo de forma íntima y por eso lo de Enamorados de Gomaespuma.

Pagan los estudios a 160 jóvenes en Sri Lanka, cualquiera de ellos podría ser el que cambiara su país gracias a esa educación, ¿no?J.L.C: Ojalá, ese es el fin de la educación: que la gente pueda salir de ya, no de la miseria, sino de ser un desheredado, tanto si llega a ser presidente de Sri Lanka como de su comunidad de vecinos. Se trata de que esa educación sirva de algo para poder cambiar a mejor su vida y la de su entorno.



G. F: En la educación es donde nosotros tenemos posibilidad de actuar y donde creemos que efectivamente lo haces. En lugar de intentar resolver sus problemas, darles herramientas para que ellos los resuelvan. Con los proyectos de la fundación en Nicaragua, en Senegal o en Sri Lanka hay gente que estaba en la calle y hoy son profesores de otra gente.



J.LC: En Nicaragua hay chavales que fueron atendidos por los proyectos, que fueron chavalitos de de de la calle que estuvieron en las escuelas y hoy en día son monitores. O, por ejemplo, en Sri Lanka hay un joven que estuvo en los orfanatos a los que ayudábamos y que hoy tiene su propio orfanato. Es gente que ha recibido una ayuda y que eso les ha marcado, claro.



G. F: Son ayudas contagiosas, como las como la sonrisas.



J. L. C: Por ejemplo, yo contraté a Guillermo para Gomaespuma y luego él ha ido contratando a otra gente (risas).



¿Contagiar sonrisas y ayuda y no cosas malas es ir a contracorriente?J. L. C: No, lo que pasa es que lo malo es más vistoso, impacta más. Yo no creo que la gente ahora sea más mala que antes. Ahora hay un tema tecnológico que antes no existía y que facilita mucho que los tontos o los malos tengan un escaparate mayor. Antes si ibas a decir una maldad, la decías en el bar y ahora la dices en una red social y te escucha mucha gente. La sociedad evoluciona hacia mejor, es lo que yo pienso.

Volviendo a atrás, ¿por qué el nombre de Gomaespuma?J. L. C: Queríamos llamarnos Supergarcía en la hora cero, pero estaba cogido...



G. F: Estaba cogido El Corte Inglés, la Cruz Roja del Mar la habían pedido ya… y entonces lo que quedaba era esto. Los nombres son absurdos, se te ocurren por algo, pero luego da igual, porque si a la gente le cae bien y si no, no funciona. Pusimos Gomaespuma porque es un material, como su propio nombre indica, elástico. Queríamos que nuestro fuera flexible, elástico, que si tenías que reírte o si tenías que ponerte serio, o si tenías que llorar un ratito, valiera igual.

¿Conservan alguno de los muñecos u objetos del programa? ¿Son sentimentales?J. L. C: Quedan algunos, pero están muy viejitos ya, se deshacen un poco.



G. F: La mayoría de las cosas que teníamos las pusimos a subasta para la Fundación. Muñecos, libros que teníamos firmados, fotos… las hemos ido subastando poco a poco para para financiar la Fundación.



Crearon decenas de personajes, ¿hay alguno que al que le tengan especial cariño?J. L. C: A la familia de gitanillos. Creo que fuimos los primeros que empezamos a meter personajes gitanos de una manera natural.

¿No les acusaron de parodiar u ofender?J. L. C: Te cuento una anécdota muy buena: cuando empezamos a el programa de los muñecos aparecían una familia de gitanos. Un día de aquellos yo iba yo en el autobús, en el 35, a ver a mi madre a Carabanchel y en Marqués de Vadillo subió una gitana con su hijo, un chavalín de 12 o 13 años y le iba contando el niño a la madre el programa y le iba diciendo “Ay. Mama, pues hay unos gitanos ¡y son buenos!”.



Aquello me hizo muchísima gracia… Fíjate hasta qué punto le sorprendía que un gitano apareciera en la tele y no fuera ni ladrón, ni drogadicto, sino una familia normal y corriente. Me hizo mucha ilusión.

Siempre hicieron humor muy costumbrista, ¿cómo ha evolucionado su humor con los cambios en esas costumbres?G. F: Evolucionó poco porque se acabó el programa (risas). Se quedó sin evolucionar, pero evolucionamos nosotros. Si tuviéramos que hacer programa hoy hubiéramos ido mutando porque una de las cosas más interesantes que tenía era la observación y cómo veíamos las cosas. Una callee cualquiera de una ciudad es para niños, es para ancianos, es para señores, es para pijos, es para listos, es para progres… y es la misma calle, pero según te hayan querido tus padres más o menos, leído dos libros, o ninguno, sepas dos idiomas o tres… te parece de una manera u otra. Nosotros teníamos el don de la observación y nos fijábamos en cosas que a otros no les llamaban la atención, pero cuando se lo remarcabas les hacía gracia.



J. L. C: Y le añadíamos a eso una dosis de absurdo, porque el humor es sorpresa y absurdo.

¿Se arrepienten de algún chiste o broma del pasado?G. F: No sé si nosotros hicimos chistes de gordos y de gays, pero hoy no lo haríamos. Nos educaron en otra época, pero ahora ya no haríamos esos chistes, porque hemos evolucionado, gracias a Dios.

Y sin embargo su humor nunca buscó la crispación, ¿hace falta más eso ahora?J. L. C: Siempre fue un humor bastante blanco. Sí que hemos utilizado, sobre todo cuando hacíamos entrevistas, la ironía. Hemos utilizado el humor como un medio, aunque en su momento, cuando empezábamos, era un fin en sí mismo. Los primeros años de Gomaespuma era el humor por el humor, aunque aunque fuera a través del absurdo también queríamos reflejar un poco la manera de ser y la manera de vivir de la sociedad en la que vivíamos. Cuando empezamos a mezclar el periodismo y el humor, utilizábamos mucho la ironía.

¿Y para qué usaban el humor como medio? ¿Cual era el fin?G. F: Para informar, porque somos periodistas. Teníamos un programa de información, lo que pasa es que utilizábamos el humor como un vehículo para contar las historias.



J. L. C: Un ejemplo: una vez iban a lanzar un cohete al espacio, no sé si era el Columbia y lo tuvieron que aplazar como 17 veces. Pues en lugar de leer el teletipo, lo que hacíamos era todos los días hacer un sketch conectando con el de la cuenta atrás. Y estábamos contando lo mismo: que se había vuelto a retrasar el lanzamiento, pero en vez de leer el teletipo aburrido, pues lo hacíamos de esa manera.

¿La ironía o el humor les han metido en un lío alguna vez?G. F: Normalmente no, porque la gente se da cuenta de que bromeas. Puedes meter la pata y te disculpas y ya está, pero la gente nota muy fácil cuando alguien viene con mala intención o simplemente dice algo inoportuno. Pero siempre, siempre que abre la boca algún ser humano en el planeta Tierra hay otro que, por lo que sea, puede ofenderse. Una vez hicimos un sketch sobre una señora que a la que se le aparecía un marciano y éste venía con calcetines blancos y nos llamaron de un colegio para quejarse de que habláramos de ellos, porque en su uniforme usaban calcetines blancos.

¿El humor ayuda a pasar los malos tragos?J. L. C: Sí que es verdad que en las entrevistas utilizar la ironía o el humor ayudaba para tocar temas que otra manera habría sido muy difícil tocar.

¿Sirve para algo más?J. L. C: Cuando usas el humor y la ironía y el otro no te capta te das cuenta de si es un tonto o no lo es (risas).

Haciendo humor la gente te coge más cariño, ¿no?J. L. C: Depende, o mucho asco (risas). Sí, claro, porque estás colaborando a que esa persona sienta algo positivo, que es un cierto grado de felicidad. Cuando alguien te hace reír es muy difícil que le odies.

Y es útil para el periodismo...G. F: ¿Cuándo cuenta la gente cosas? Cuando está a gusto. Si la gente está arrinconada o está a la defensiva, no cuenta cosas. Si a Bárcenas, le quieres sacar si el M. R. es Mariano Rajoy o Marcelino Ramírez, si le arrinconas es fácil que te deteste. Pero te guste o no, si haces una atmósfera agradable, que no es ser pelota, es más fácil que se le escape (risas). El humor es una forma de hacer agradable la vida a la gente y de que tu profesión sea más productiva.

¿Que es lo más raro que les ha pedido un fan?G. F: A mí últimamente el teléfono de Penélope Cruz. Me llegó un correo electrónico de un señor diciendo que acababa de ver una película de Penélope Cruz y que le parecía que como persona era brillante y que él se veía casado con ella y que si le podía dar el teléfono.

¿Y con la fama, alguna anécdota?J. L. C: Hace muchísimos años, cuando empezábamos realmente, conocimos a un personaje que se llamaba Titi la Goma. Un día pasamos por delante de un local y había un cartel en la puerta que decía ‘Hoy actuación de Gomaespuma’ y dijimos, anda, mira, vamos a pasar a verlo. Y de repente salía un tío y decía “los de Gomaespuma no han podido venir, pero ya actúo yo” y se sentaba en una batería y contaba chistes (risas).



Luego fuimos a conocerlo y le dijimos que tenía mucho morro y terminamos llevándolo a casa y comenzó a intentar ser parte del grupo. Por aquel entonces éramos tres y cada vez que uno se levantaba para ir a algún lado a los otros dos les decía: "¿por qué no echamos a este y formamos un trío nosotros tres?".

Guillermo, ¿cómo lleva la vida en el pequeño Rhinebeck, en EE UU?G. F: Me fui porque mi mujer es de allí y mis hijos son de los dos lados. Yo tengo hijos extranjeros, un tema muy novedoso que no te esperas que ocurra nunca, pero me ha ocurrido (risas). Estados Unidos y España son dos países distintos, aunque he descubierto en Estados Unidos las profundas raíces españolas que hay por todos lados y parte de mi vida la dedico a que que la gente de Estados Unidos las conozca y las disfrute. Yo les digo, “sois españoles, aunque todavía no lo sabéis y de mayores lo que queréis es comer una gamba roja mirando a Mediterráneo, y en cuanto lo sepáis os vais a ir corriendo.

¿Ha cambiado mucho su vida?G. F: Para mí el cambio más importante ha sido el cambiar de ciudad a pueblo. Yo no era de pueblo y el animal más grande que había visto en mi vida era una cucaracha de color dorado en la cocina y el pájaro más exótico el gorrión de de pluma gris y de repente vivo en un pueblo en el que hay más bichos, que personas y por delante de mi casa y no te exagero, un día pasa un zorro, otro día pasa un mapache, otro día unos cuatro ciervos, mofetas, pájaros carpinteros… En la parte humana nunca he sabido pescar o montar en piragua, o tener una huerta y ahora he aprendido a ser de pueblo y me encanta. Me fascina ir por el monte y saber que si las hojas se voltean va a llover… la vida de pueblo me ha enseñado muchas cosas que están mucho más cercanas a la felicidad, porque yo creo que somos monos y nos olvidamos mucho de que eso somos. Estamos muy preocupados con cosas que no son de monos y la felicidad está en el mono, cuando sientes que eres parte de la cadena de la vida y de la naturaleza. Si me dais un plátano ahora mismo me dais la vida (risas).

Y a la vez ha sabido seguir colaborando en medios y ser crítico con lo que pasa en la actualidad de EE UU…Yo me siento periodista y me gusta contar las historias y creo que es mi responsabilidad si estoy allí y tengo posibilidad, contar lo que pasa y de una forma que se entienda. Lo disfruto porque es mi profesión. Y yo que he vivido en España y sé que gente tiene estereotipos de Estados Unidos, si puedo los rompo para bien y para mal. Yo no estoy en Estados Unidos castigado, estoy aquí porque me gusta y creo que es una sociedad en muchas cosas maravillosa.

No hay que ser conformista, ¿no?Igual que puedes querer mucho a tu madre, pero tu madre puede tener defectos y puedes decírselos para intentar cambiarlos entre todos, creo que Estados Unidos tiene grandes defectos. Y no se trata de cagarme en Estados Unidos, sino de intentar exponerlos para mejorarlos. Lo mismo que hacía en España, es una crítica positiva.

Juan Luis, ¿a usted como le va con sus coqueteos con la política en Torrelodones?J. L. C: No fue coqueteo… me metí hasta el cuello. Fue la consecuencia de ser consecuente, valga la redundancia, con tu manera de ser y tu manera de pensar. Junto con otro grupo de vecinos vimos que aquello era un descontrol absoluto en manos de la corrupción y del desmadre y decidimos oponernos a eso. Yo todavía estaba en Gomaespuma y teníamos bastante fuerza por aquel entonces en la radio y fui un poco el portavoz. Poco a poco fuimos consiguiendo que la gente del pueblo nos creyera y nos apoyara, vieron que fuimos buenos, que lo que decíamos y pregonábamos lo cumplíamos y llevamos tres legislaturas gobernando allí. Yo ya no vivo allí, pero sigo formando parte del partido. Nuestro lema, era ‘otra manera de hacer política, es posible’ y yo creo que es extrapolable a cualquier instancia política. Es ser honesto y llevar la honestidad a la política.

¿Sufrió prejuicios por ser humorista? ¿Les pasa que no les tomen en serio por eso?J. L. C: Es eso es un problema del receptor, no del emisor. El problema lo tendrá el que no me tome en serio, no yo.

Es usted taurino, algo que está muy denostado ahora…J. L. C: Pues igual, el problema es del que tenga el prejuicio, no yo. Soy una persona bastante comprometida con el medio ambiente, adoro la vida natural y además lo llevo a cabo. Estoy muy implicado en todo el tema medioambiental y sí, me gustan los toros. Soy de Carabanchel, me he criado al lado de la plaza de Vista Alegre y lo he vivido desde pequeño.

¿Tiene problemas con el sector animalista?El animalismo hay que tratarlo con respeto y el bienestar animal es fundamental porque es respetarnos a nosotros mismos, pero lo que no se puede hacer es ser inquisitorial. Creo que ahora mismo el movimiento animalista, en muchos casos, es inquisitorial. Que a mí me llamen asesino cuando voy camino de la plaza me parece un sin sentido injusto. Que alguien tenga que ocultar que le gustan los toros o que le gusta la caza me parece inquisitorial.