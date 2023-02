Ibrahim Çelikkol, de 'La venganza de Iffet', colabora en el rescate de las víctimas del terremoto en Turquía

Hace ya una semana que un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria, dejando hasta el momento más de 29.000 fallecidos y casi 80.000 heridos en el país turco.

Todos los ciudadanos han unido sus fuerzas para apoyar a los más afectados y colaborar en las organizaciones de rescate y ayuda de suministros esenciales para sobrevivir.

Kerem Bürsin, el protagonista de Love is in the air, fue uno de los primeros en involucrarse con la causa. A través de su perfil de Instagram publica, día tras día, teléfonos para la búsqueda de personas y páginas para donar ayudas necesarias.

Hande Erçel, Merve Çagiranon, Demet Özdemir e Ibrahim Çelikkol son más de los rostros conocidos que han prestado su ayuda. Este último, precisamente, ha estado recorriendo de primera mano los pueblos más afectados de la provincia de Hatay.

Aunque el actor no haya publicado nada al respecto en sus redes sociales, muchos de los vecinos que también están colaborando se han hecho eco de sus movimientos, puesto que han estado mano a mano con él.

99 depreminde 1 yıl çadırda yaşayan #İbrahimÇelikkol depremzedeler için seferber...https://t.co/mPHbax7lH4 — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) February 12, 2023

Tal y como apuntan los medios turcos, Çelikkol fue víctima de terremoto ocurrido en 1999 en Izmit, su ciudad natal. "Perdí muchos amigos y amigas. Vivimos en una tienda de campaña durante un año. Luego llegamos a Estambul, porque perdimos a mi padre después del terremoto", fueron las declaraciones que dio en una entrevista.

Al haberle tocado tan de cerca esta situación, el actor no ha dudado en comprometerse al cien por cien con todos aquellos que necesitan ayuda y, con un todoterreno, habría recorrido ya una treintena de pueblos desde que el terremoto sacudió al país, el pasado 6 de febrero.