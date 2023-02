La guerra que obligó a la UE a repensarse

"En las primeras semanas de guerra, los sarajevitas se encontraban ante el dilema de si quedarse o huir a la espera de que la situación se aclarase. Escapar significaba poner fin al sufrimiento y garantizarse la supervivencia, pero también traicionar Sarajevo y abandonar a sus vecinos, quienes acuñaron una expresión sarcástica para referirse a quienes partían: se ha disparado de la ciudad". Son unas líneas del libro La piedra permanece. Marc Casals cuenta en él cómo es la Bosnia actual después de la Bosnia que fue. Esa fue una guerra que marcó Europa hace ya dos décadas.

Y es una foto perfecta de las huellas del conflicto, imborrables. Esas huellas que tendrá Ucrania. Se cumple un año desde el inicio de la invasión rusa y la historia no se repite, pero rima. La guerra a las puertas de Europa es también la guerra que ha obligado a la Unión Europea a repensar no su fondo; pero sí su forma. El 24 de febrero de 2022 todo cambió, también para un proyecto de paz que se ha tenido que preparar, contrarreloj, para las hostilidades.

Europa quiere abandonar el tópico de que solo evoluciona en las crisis, pero las crisis, al fin y al cabo, acaban siendo más rápidas que Europa. La UE avanza cuando llegan los problemas, y lo cierto es que en los últimos quince años solo hace que acumularlos: a la crisis de 2008 le siguió la gestión migratoria más que dudosa en 2015, para después dejar paso a la pandemia de Covid y ahora a una ofensiva lanzada con Putin que ha hecho tambalearse los cimientos del mundo.

La UE, por lo tanto, tendrá que tapar grietas mientras Ucrania necesita cerrar las heridas que se vuelven a abrir con el avance de las hostilidades. Carme Colomina, investigadora sénior especializada en Unión Europea, desinformación y política global de CIDOB, no se atreve "a calificarlo de refundación pero sí estamos ante un cambio muy profundo", comenta a 20minutos. Sí ve, no obstante, "un cambio del ADN de la UE, de cómo se percibía ella misma como actor global" con otros actores. "Pero es un cambio reactivo y por eso soy más escéptica con la idea de refundación. Sin duda, eso sí, es un cambio brutal del concepto de poder duro que ahora parece dispuesta a abrazar la UE", termina, al tiempo que añade que la UE ha abierto o modificado algunos debates "por la necesidad de dar respuestas".

Por su parte, Daniel Gil, analista en The Political Room, no iría tampoco "tan lejos para hablar de refundación porque los pilares de la UE no han cambiado" con la guerra. En cambio, "sí hay un punto de inflexión porque la ha obligado a moverse en un terreno en el que no le gusta o no sabe moverse", que es el de la política exterior y sobre todo de la Defensa. "La Unión ha tenido que comprender que el mundo tal y como ellos entendían no existe ya, si es que en algún momento había existido".

La energía, el punto débil que exige un precio muy alto

La geopolítica es, entre otras cosas, pagar peajes. Y el que tiene (o tenía) la Unión a nivel energético con Rusia era muy alto. Tanto que el temor por el colapso fue real durante muchos momentos. Con todo, los países europeos han podido salir airosos del primer invierno despegándose de Putin, aunque saben que 2023 será también importante en este sentido. En el total de la UE las reservas de gas están en un 82%, según los últimos datos, con varios países incluso por encima del 90% (España ha alcanzado el 94%). Asimismo, se ha activado un mecanismo de solidaridad para aquellos que no tienen capacidad de almacenamiento, como es el caso de Finlandia, Estonia, Lituania, Grecia o Irlanda.

Otra herramienta de la UE han sido las sanciones, quizá la más intensa contra Moscú. No han afectado al sector energético todo lo que muchos socios querían, en gran medida por el bloqueo húngaro, pero ya empiezan a hacer mella en la economía rusa. Hasta ahora, los 27 han puesto en marcha 1155 medidas coercitivas contra el Kremlin (a 17 de febrero de 2023), con un total de nueve paquetes. El décimo está en marcha entre la búsqueda de recovecos para seguir sancionando y la exigencia de Ucrania para que esa presión no frene.

Colomina esgrime que "la sensación de vulnerabilidad ha provocado una búsqueda de energías alternativas aunque eso provoque alianzas igualmente cuestionables", pero esto ha provocado también "ciertas contradicciones y colisiones internas" con algunos países que han tenido que alargar la vida de las nucleares o incluso del carbón. "Estás creando nuevas dependencias", avisa la investigadora. Y es que a nivel energético la Unión ha tenido que buscar otros socios poco recomendables como Qatar, Arabia Saudí o Azerbaiyán, a la vez que trabaja por una mayor independencia. Pero el camino es largo.

"La Unión está pagando un peaje altísimo", añade a este respecto Gil. "Pero podemos decir que ha ganado la primera batalla de la guerra energética porque si el objetivo de Putin este invierno era que Europa se muriera de frío, no se ha cumplido", tampoco en el sentido de que la presión popular obligara a los Gobiernos a menguar su respaldo a Ucrania. "Ahora, el coste es que la calefacción es más cara, es la inflación y que los gobiernos europeos se hayan tenido que gastar una cantidad ingente de dinero para satisfacer las políticas de alivio", prosigue el analista. "Esta es una victoria con un enorme coste", aunque se entiende que es un precio que "irá reduciéndose" a medida que se deje atrás la energía rusa: "Se ha hecho bien dentro de una situación que era muy mala y muy incómoda para la UE".

Cambio en los centros de poder: los Bálticos piden paso

El gran afectado por el cambio de paradigma es Alemania, que se ha tenido que quitar una losa de décadas de relación muy estrecha con Rusia. El canciller Olaf Scholz reaccionó rápido suspendiendo la certificación del gasoducto Nord Stream 2 y consolidando en la Constitución el aumento del gasto en Defensa, pero a la vez ha titubeado en temas como el envío de armas a Kiev. En ese proceso de adaptación el motor germano parece gripado y no solo ha perdido el liderazgo del eje franco-alemán, ahora en manos de París, sino que ha dejado un especio que llenan, entre otros, Polonia.

Varsovia, de hecho, ha estado en el foco por la caída de un misil en noviembre, cuya autoría todavía no está del todo clara y ahí reforzó su posición. El Gobierno de Mateusz Morawiecki lidera una 'coalición' junto con Estonia, Lituania, Letonia o los nórdicos para seguir nutriendo a Ucrania de armas. "Ucrania puede ganar la guerra", insisten, pero solo con el armamento adecuado. En el otro lado, el grupo de Alemania consideran que Ucrania "no puede perder". El matiz es importante. Eso sí, la UE ha activado por primera vez en la historia el Mecanismo Europeo para la Paz, precisamente para nutrir de armas al Ejército de Volodimir Zelenski, y dotado hasta ahora por 7.500 millones de euros.

En este sentido, la investigadora de CIDOB recuerda que "el centro y el norte han ganado influencia en este momento, pero por ejemplo los tanques llegan porque llega la luz verde de Washington y Berlín. Al otro lado del Atlántico el socio principal sigue siendo Alemania", por mucho que "ahora el foco se ponga en los Bálticos". De hecho, Colomina apunta en este sentido que "cuanto más se alargue la guerra y cuanto más se vaya hacia lo diplomático más peso veremos de Alemania y de Francia". Y es que la 'potencia' de París y del presidente Emmanuel Macron pasa por tratar de ejercer, cuando llegue el momento, como mediador en unas posibles negociaciones de paz.

Daniel Gil esgrime que el peso de los Bálticos irá a menos porque "son países que tienen muy poco poder económico o demográfico y su participación en el proceso de toma de decisiones es muy limitada, y esto último es algo que extiendo incluso a Polonia", cuya relevancia económica en la UE sí es mayor. "Al final hemos visto cómo el este de Europa ha salido reforzado desde un punto de vista coyuntural, por la guerra. Su autoridad y su influencia ha aumentado por ello", continúa, pero matiza que "si se mira la situación global de la Unión no están presentes estos países en otros debates como puede ser la reforma de las reglas fiscales o la inmigación".

¿Camino de una reforma de los Tratados?

Después de 365 días de guerra y una UE que ya no es lo que era, muchas voces se preguntan si el siguiente (gran) paso que debe dar el bloque es una reforma de los Tratados: la reforma de las reglas fiscales, una Defensa común o la apuesta inequívoca por la llamada "autonomía estratégica" han abierto un melón que los Estados miembros -que son los que tienen el poder de decisión- todavía no quieren abordar. El último, el de Lisboa, entró en vigor en 2009, es decir, justo antes de la policrisis que ha tenido que afrontar Europa.

La autonomía estratégica, más allá de los pilares constitucionales de la UE, es el gran empeño de los últimos meses, pero en muchos momentos es un concepto vacío. Por eso Bruselas se ha empeñado en llenarlo aunque eso pueda conllevar una guerra comercial con Estados Unidos o un choque frontal con China. En el primer caso para hacer frente a la ley de subsidios de Biden, que podría perjudicar a las empresas europeas; y en el segundo para 'competir' en el plano de los chips. La Unión busca ser un actor más independiente y todo parte de un aviso de Josep Borrell. "Nuestra prosperidad estaba basada en la energía barata de Rusia y las oportunidades de negocio con China", avisó el Alto Representante. Eso tiene que cambiar.

"El problema es que todo lo que se hace sin reformar los Tratados sirve para consolidar el modelo intergubernamental", es decir, el modelo por el que la capacidad de decisión reside casi únicamente en los Estados miembros, expresa Colomina. "Todas las grandes decisiones se han tomado en este sentido en los últimos tiempos". Y en este sentido, lanza una especie de aviso: "Aquí es donde se confirma que si de verdad este nivel de reforma, de cambios de naturaleza en la UE y tienen que consolidarse sin debilitar el proyecto europeo necesitas una reforma de los Tratados". No obstante, Colomina duda entre si hay "poca apetencia por la reforma" o más bien cierto rechazo "al proceso de ratificación" de ese nuevo pilar.

"Ahora mismo no hay unanimidad para reformarlos", coincide Gil, que hace otra de las grandes preguntas: "¿Reformar los Tratados para conseguir qué?". Y es que en algunos asuntos no haría falta entrar en el cuadro constitucional. "Es algo a explorar, por supuesto, porque hay muchas posibilidades dentro de esa reforma, pero lo veo difícil e incluso ahora relanzar ese debate podría ser contraproducente si se presiona demasiado a los Estados miembros. Si eso pasa la unidad va a saltar por los aires. Es un tema que yo dejaría ahora mismo en un segundo plano", sentencia. El diagnóstico debe hacerse por lo tanto a medio o largo plazo.

Y cuando la guerra acabe, ¿qué?

"El presidente Putin no se prepara para la paz, está lanzando nuevas ofensivas", asume el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Y por eso es complicado saber cuándo va a terminar el conflicto. La UE de hecho todavía no se prepara para después de la guerra, aunque sí se ha comprometido a ayudar activamente en la reconstrucción de Ucrania. No en vano, es ya país candidato a la adhesión al bloque. A la lista se han unido también tanto Moldavia como Bosnia y Herzegovina (que ya era candidato potencial).

Ese es otro debate resucitado para la Unión. La ampliación había sido tabú desde la entrada de Croacia en el bloque. Fue el último país en acceder, y lo hizo en 2013 después de un proceso que se alargó durante una década. Hasta ahora Estados miembros como Francia o Alemania eran reacios a incorporar nuevos miembros, pero han flexibilizado sus exigencias o al menos han abierto una nueva esfera de influencia para la UE con la creación de la llamada Comunidad Política Europea. Este nuevo foro político incluye a los Balcanes, pero también a los países del Cáucaso, otrora en la órbita rusa. Es un modo de acercar a estos Estados sin necesidad de incorporarlos a la UE. Pero, ¿es un plan acertado?

Carme Colomina concluye que no parece ser el momento de la ampliación. "Tal como está concebida en estos momentos la UE no la veo más grande, otra cosa es que realmente se empezase a construir un modelo con diferentes niveles de integración", esgrime. "Pero de todas maneras una ampliación como tal es complicada en estos momentos, más cuando has tenido a países con décadas de espera como es el caso de los Balcanes", resume, cayendo en el caso de Albania y Macedonia del Norte, con quienes en julio de 2022 se abrieron las negociaciones. "No les puedes ofrecer una cosa que no sea una entrada", dice la investigadora sobre estos países. Aunque en los últimos meses "se ha abierto eso sí una conciencia sobre la importancia de la UE en estos países, porque había otros actores que habían ocupado ese espacio", como es el caso de Rusia o China.

Se ha escrito, dicho o insinuado mucho sobre qué es la UE, pero parece ser ella ahora mismo la que se pregunta qué quiere ser: un actor más autónomo, que sepa caminar en un mundo que parece destinado a sumar obstáculos en lugar de eliminarlos. El recuerdo de la guerra de los Balcanes parecía que no iba a volver, pero con Ucrania la UE se ha encontrado con la guerra a las puertas. Otra vez. Los sarajevitas dejaron atrás el horror pero tantas líneas lo reflejan que es imposible dejarlo del todo atrás. Muchos no han vuelto, porque de qué sirve un techo si ya no es un hogar. Para Zelenski la Unión es "una vuelta a casa de los ucranianos" y llegará, más pronto que tarde, el momento de volver a levantar los cimientos.