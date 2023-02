Un informe de CC.OO afirma que los ERTE agravaron la brecha salarial de género

El sindicato Comisiones Obreras ha presentado un estudio en el que se analiza la brecha salarial de género en Cataluña, fijándose especialmente en la repercusión que tuvieron en este aspecto los ERTES aplicados por la crisis del Covid. Según el análisis de los datos extraídos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, por un lado, y de la Agencia Tributaria, por otro, en 2020, la brecha salarial de género entre los trabajadores a los que se les aplicó cualquier tipo de ERTE, fue del 51,94%, mientras que este dato a nivel general era de tan solo el 26,12%.

Esta brecha salarial de género entre los trabajadores en ERTE bajó hasta 39% en 2021, pero el dato general también disminuyó y se quedó en un 25,1%. El sindicato ha querido destacar con el informe “La Brecha Salarial de Género y los ERTE, un Análisis en Profundidad” que, incluso “medidas de marcado carácter social, pueden llegar a profundizar en la situación previa” dependiendo de cómo se hagan.

El reparto de los ERTE entre hombres y mujeres fue similar, afectando al 23% y al 23,8% respectivamente. Sin embargo, la reducción del salario en el caso de las mujeres fue del 39%, mientras que en el caso de los hombres, esa disminución fue tan solo del 24%. La brecha salarial entre hombres y mujeres en ERTE llegó al 60% en el grupo de edad de entre 46 a 55 años, y al 71,2% entre los asalariados de entre 56 y 65 años.

Según afirma Comisiones Obreras, “como las mujeres partían de un salario más bajo que el de los hombres”, las reducciones del sueldo provocaron que “una de cada mujeres acabase percibiendo la mitad del Salario Mínimo Interprofesional, SMI”. Además, el 70% de los ERTES se dieron en los tres sectores donde los sueldos son más bajos, donde la mujer tiene una mayor presencia.

Según el análisis de los datos, y debido a que objetivamente no se puede ver en las cifras, los autores del informe de Comisiones Obreras sostienen que una de las causas por las que las remuneraciones de las mujeres bajaron de manera muy significativa respecto a las de los hombres fue porque “posiblemente, las mujeres tuvieron ERTES mucho más largos, y esa puede considerarse una de las explicaciones de la importante diferencia entre sueldos”.

Cifras generales

El informe de Comisiones Obreras constata la diferencia de datos entre fuentes. A nivel general, las medias salariales reflejadas por la Agencia Tributaria en Cataluña en 2020 constatan una disminución del 1,92% de los salarios de los hombres, que pasan de los 25.860 € a los 25.363 €, y un estancamiento de la media salarial de las mujeres, que fue de 20.111€ tanto en 2019 como en 2020. La brecha salarial de género en Cataluña en 2020 en este caso se cifra en un 26,12%, lo que representa una disminución de la brecha salarial del año anterior, que fue del 28 ,6%. Esta tendencia descendente se mantuvo en 2021, con una brecha del 25,1%.

Sin embargo, por lo que respecta a los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, el salario medio en Cataluña en 2020 fue de 27,100 €. Esta cifra supone un aumento del 4,36% sobre el salario medio del año 2019, que fue de 25.968 €. El salario medio entre los hombres aumentó un 3,58%, pasando de los 28.965 € a los 30.003 €; y el salario medio de las mujeres, por su parte, se incrementó en un 4,82%, ascendiendo de los 22.988 € a los 24.096 €. De acuerdo con esto, la brecha salarial de género se redujo en Cataluña desde el 26% al 24,54% en 2020, continuando con la tendencia iniciada en 2015.

Incremento irreal

Sin embargo, el estudio también remarca que este incremento salarial no se puede considerar directamente así, sino que se puede explicar por una menor contratación temporal por efecto del Covid. Los contratos temporales, tienen un sueldo más bajo, y por un lado, no se renovaron los contratos temporales cuando finalizaron, y no se contrató temporalmente a más gente. Se dio la circunstancia de que en el cálculo, pesan más los sueldos de los contratos indefinidos que los de los temporales. El salario medio de los trabajadores temporales es de 20.287 euros, muy inferior al de los trabajadores indefinidos, 28.467 euros.

Este mismo efecto se ha dado en el aumento de la media salarial de las mujeres con contratos temporales, lo que ha disminuido la brecha salarial entre los trabajadores temporales desde el 6% en 2019 a sólo el 1,5% en 2020. Por contra, entre los trabajadores con contrato indefinido, la brecha se sitúa en el 27,7%.

Este incremento de salarios se produce en un contexto de crisis del empleo, ya que el número absoluto de trabajadores indefinidos disminuyó en un 1,2%, y el de temporales, en un 12,5%. Según Comisiones Obreras “es razonable pensar que el empleo que se destruye o que no se crea es empleo asociado a bajos salarios”.