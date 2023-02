Rocío Carrasco manda un mensaje a Gema Aldón tras su fichaje por 'Supervivientes 2023'

A las puertas de comenzar la nueva edición de Supervivientes, ya se han empezado a confirmar quienes serán los concursantes. Sin embargo, este año el anuncio de la primera de ellos ha llegado rodeado de polémica.

Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón, ha sido el fichaje que más ha dado de que hablar. De hecho, ella misma era consciente de a lo que se estaba a punto de enfrentar: "Sé muy bien donde me estoy metiendo, y sé muy bien todo lo que tengo que hacer. Voy a hacer mi concurso".

Aunque, si hay detalle que ha llamado la retención es el hecho de que su madre no será su defensora en plató. Sin embargo, le ha querido mandar un mensaje de cariño: "Yo sé que tú me vas a defender muy bien, que nadie se confunda y quieran meter cizaña entre nosotras. No pasa absolutamente nada. Puede ser para protegerla, que bastante tiene, que está muy bien ahora".

Ante la noticia, Rocío Carrasco ha querido posicionarse y mandarte su apoyo. La joven siempre ha apoyado a la hija de Rocía Jurado, por lo que ahora ha sido el turno de la televisiva de mandarle toda su fuerza. "Le deseo todo lo mejor", le ha comentado a Europa Press tras hablar sobre el musical que está a punto de estrenarse en Sevilla sobre su madre.

De este modo, Gema Aldón podrá rumbo a Honduras, como ya lo hizo su madre en 2020, cuando consiguió llegar a los puestos finales. De hecho, ha sido su progenitora quien ha querido aconsejar a su hija sobre la dureza del programa: "Supervivientes es muy duro, mucho más de lo que la gente se cree. Yo espero que aguante por ella misma".