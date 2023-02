La gala de los Premios Goya 2023 trajo consigo un desfile en el que los actores y las actrices trataban de lucir al máximo sus atuendos y, por supuesto, celebrar la gran fiesta del cine español. Sin embargo, la ceremonia quedó empañada por los comentarios que, en las redes sociales, recibió la actriz Berta Vázquez.

Tal como ha destacado este lunes Patricia Pardo en El programa de Ana Rosa, los usuarios vertieron todo su odio contra la actriz de Palmeras en la nieve debido a su aumento de peso: "Yo no sé si esto es gordofobia o es estupidez humana".

Además, el matinal ha recordado el discurso de Laura Galán, premiada como Mejor Actriz Revelación por Cerditas, un filme en el que la protagonista se ve obligada a sufrir las constantes burlas del resto de jóvenes que viven en su municipio. Durante su discurso, la actriz recordó que el peso de una persona no la define y exigió un mayor respeto para todos los tipos de cuerpos.

Además, el matinal ha contactado en directo con la actriz Teresa López Cerdán, que, además, se ha consignado como una de las grandes activistas de nuestro país que lucha por que las personas puedan mostrarse tal y como son en cualquier parte.

"Lo que me habría sorprendido es que no se hubiera hecho ningún comentario al respecto al físico de Berta Vázquez. Por mal que nos pese este es nuestro pan de cada día", ha recalcado la intérprete que, además, ha destacado que ella tiene muy claro qué personajes acepta interpretar y cuáles no.

"Lo tenemos muy complicado. Al final, yo he tenido que crear mi propia obra de teatro, Gordas, para poder trabajar en lo que quiero. Las mujeres gordas del mundo utilizamos ahora las palabras con las que nos han insultado toda la vida para poder hacerlas nuestras. Nos sirven para empoderarnos. Es horrible que seas una tía triunfadora y válida como Berta Vázquez y lo único que vean de ti es que has engordado", ha sentenciado Teresa López.