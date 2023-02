Un programa de restauración de DKISS encuentra en el Rastro de Madrid una pintura del siglo XVII: "Fue realmente sorprendente"

El programa Maestros de la restauración, de DKISS estrena este lunes 13 de febrero sus nuevas entregas, algunas de las cuales se han grabado en España, dejando hallazgos verdaderamente sorprendentes.

Drew Pritchard, uno de los principales comerciantes británicos de antigüedades, viajó durante el verano a diferentes localidades de España para hacerse con mobiliario difícil de encontrar en otros países y comprar joyas vintage. Además, disfrutó de su tiempo libre en la playa y conoció las tradiciones autóctonas, como mostrarán los nuevos capítulos.

El experto tasador reveló en exclusiva para 20minutos.es uno de sus hallazgos más sorprendentes en España, donde visitó locales de antigüedades en Madrid, Quintanar de la Orden (Toledo), Sevilla y Torremolinos (Málaga).

"Hemos encontrado una pintura muy buena ayer en mercado [en referencia al Rastro de Madrid]. Un cuadro muy bonito del siglo XVII… ¡una pieza realmente buena! Ha sido sorprendente. Es nuestro segundo viaje a España y está siendo mejor que el primero", decía durante su visita a la capital.

"La pintura que compramos es una escena sobre la Casa de Campo de Madrid. Fue realmente sorprendente encontrarla. Una pintura muy delicada… digna de estar en un museo. Me siento muy afortunado de haberla recuperado", decía el restaurador.

Durante su estancia, Drew Pritchard encontró, regateó y compró objetos preciados entre coleccionistas y amantes de la decoración como un busto masculino, un óleo de San Miguel, botijos y otros recipientes artesanales de terracota, entre otros objetos. Él mismo destacaba otras adquisiciones: "una pequeña figura de bronce. Una figura de un luchador romano. De finales del siglo XVIII, principios del XIX. Lo he comprado por 100 euros. Es fabuloso. Tiene 200 o 300 años", explicaba.

El experto en arte destacaba el carácter del arte de nuestro país. "Creo que este arte en España ocupa la gran escala. Es exagerado, valiente… Es diferente. Puedes decir 'es español'… puedes distinguirlo", ponía de manifiesto.

Y a pesar de sus buenos hallazgos, Pritchard sigue en busca de su particular El Dorado. "Siempre estoy buscando la próxima gran sorpresa pero lo cierto es que encontré el año pasado una pieza muy singular… pero ya estoy buscando la siguiente. Ellas me buscan a mí, y yo no dejaré de buscar la pieza maestra hasta que me muera. Es lo único en lo que soy bueno y me gusta hacerlo", confesaba.

Tras más de seis años en emisión, Maestros de la restauración se mantiene como uno de los contenidos predilectos de la audiencia de DKISS. De lunes a viernes, se emite en el Despertador (7.30-9.00 h) y en la Mañana (9.00-13.00 h) y muchos de sus episodios superan un 9% de cuota de pantalla. También destaca el spin off llamado Maestros de la restauración: El taller, formato centrado en los artesanos de diferentes disciplinas a los que acude Drew Pritchard para que devuelvan su antiguo resplandor a viejos utensilios y objetos.