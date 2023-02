El entorno de Carla Vigo confirma que acude a terapia por una depresión: "Cuando se encuentre mejor, regresará al trabajo"

La pasada semana se cumplieron 16 años del fallecimiento de Érika Ortiz. Aprovechando este día, Carla Vigo le envió un mensaje a su madre a través de redes en el que le decía lo presente que la tenía cada día. Y es que parece que estas fechas están siendo complicadas para la actriz, que atraviesa un momento difícil profesionalmente y, además, pasa por una depresión, tal y como revela su entorno.

"Cada vez me duele menos, pero cada día de mi vida lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estés a darme un último abrazo y para ver la persona en la que me he convertido", comentó en su publicación.

"Estoy pasando por una etapa muy dura, pero gracias a eso te entiendo muchísimo mejor. No quiero que te preocupes por mí porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas, así que no ha sido tan malo", declaró en su post, confirmando que estaba superando momentos malos.

Así lo comentan también a Pronto algunos de sus amigos, como la actriz Josele Román, que asegura que actualmente está "triste", pero tiene mucho apoyo de todos los que la quieren: "Últimamente no se encuentra bien, ten en cuenta que se le han caído varios proyectos profesionales... Eso desanima mucho. Ella está muy ilusionada con el trabajo y verse en el paro le duele. Tiene muchas ilusiones y está de bajón, pero espero que no sea nada grave".

Por su parte, su amigo y representante, Daniel Brian, declara que el día en el que se cumplían 16 años de la muerte de su madre fue duro para ella, pero recibió muchos mensajes de cariño y "su tía abuela Henar la llamó".

"Ha pasado por una depresión, de la que se está recuperando poco a poco. Va a terapia y el proceso está siendo positivo", asegura su mánager. "Cuando se encuentre mejor, regresará al trabajo. La prioridad es su salud, tiene muchas ganas de volver a bailar y a actuar, pero lo más importante es su salud". "Subir el mensaje de recuerdo a su madre es porque le han recomendado que abra sus emociones, que no se cierre tanto", añade.

Sin embargo, la propia Carla Vigo ha preferido no pronunciarse sobre el asunto. "Estoy tranquila y bien... pero prefiero no hacer declaraciones", responde a la citada revista.