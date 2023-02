María José Galera, desgarrada al recordar la pérdida de su hija: "Vives porque no tienes más remedio que vivir"

La concursante María José Galera, que se convirtió este domingo en la más reciente expulsada de Pesadilla en el paraíso (Telecinco) acudió al plató como es costumbre para hablar con la presentadora, Sandra Barneda, de los pormenores de su participación en el concurso.

Entre otras cosas, y presa de la emoción, la exgranhermana no pudo evitar recordar uno de los momentos más traumáticos de su vida, la pérdida de su hija en 2008, que le venía a la memoria en ese momento.

"Hay algo que no se olvida nunca. Lo intentas superar, pero no se supera. Vives, porque no tienes más remedio que vivir, pero no se supera", decía la concursante cuando le preguntaban si en la granja había podido olvidarse de su vida fuera.

A pesar de que Sandra Barneda evitaba ahondar en ese tema doloroso, la conversación volvía a eso al poco durante la conversación, entre lágrimas de María José Galera. "Es muy difícil expresar este dolor en un plató, pero yo lo expreso todos los días en mi casa. Mi marido y mis hijas lo saben. A mi marido le he dicho que debemos vivir nuestra etapa y disfrutar de la vida lo que nos queda", revelaba sobre su día a día.

"Aprendes a vivir con eso, pero no se supera", insistía la concursante, que hacía ver que hay momentos en los que la pena le puede, ocasiones en las que se le "viene el mundo encima". "Y pienso que tengo ganas de llegar arriba con ella", expresaba entre lágrimas.

"Hay que buscar ilusiones y agarrarse a ellas", le aconsejaba Barneda en ese momento, antes de arroparla y hacerla ver el cariño que se lleva de parte del público y de algunos de sus compañeros.