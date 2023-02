Jordi Évole se desploma delante de Estopa por un ataque de cataplexia: parte del equipo tiene que socorrerle

Estopa, el grupo formado por los hermanos Muñoz, abrieron este domingo la nueva temporada de Lo de Évole. David y José tuvieron animadas charlas con Jordi Évole en diferentes escenarios donde contaron los secretos de su éxito y esa parte más desconocida para el gran público.

En uno de ellos, un bar, tras una divertida anécdota, el presentador se levantó un momento para ir al baño, pero, antes de poder hacerlo sufrió un pequeño incidente.

Évole, consciente de que le estaba dando un ataque de cataplexia, se abrazó rápidamente a David pidiéndole que, por favor, le sujetase, para después desplomarse. Incluso parte del equipo tuvo que salir a socorrerle, ante la incredulidad del artista.

Porque, en un primer momento, el cantante no era consciente de lo que estaba sucediendo. "Qué susto me has dado, pensaba que era broma", dijo el vocalista del grupo al ver que Jordi estaba desplomándose de verdad.

Évole sufrió un segundo ataque de cataplexia, esta vez en el coche, mientras viajaba con David y José. "Cabrones, el viaje que me estáis dando", les decía el presentador ante las ventosidades de los hermanos Muñoz. "Arranca la marcha", les indicó.

Un cómico momento que provocó que el periodista tuviera un segundo ataque de cataplexia al no poder parar de reírse. "¿Le ha vuelto a dar?", preguntaron, al ver que se había hecho el silencio en la parte de atrás del vehículo.