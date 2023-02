Calviño nombrará a Judith Arnal y Antonio Cabrales como nuevos consejeros del Banco de España

El Gobierno nombrará el próximo martes a Judith Arnal —ex jefa de gabinete de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño— y al catedrático de Economía Antonio Cabrales, propuesto por el PP, consejeros del Banco de España para cubrir las vacantes de dos consejeros que finalizaron su mandato.

Los dos nuevos consejeros del Banco de España son "perfiles técnicos de reconocido prestigio" y sustituirán en la institución a Fernando Eguidazu y Carmen Alonso, según han informado este domingo fuentes del Ejecutivo.

Judith Arnal es doctora en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra, técnico comercial y economista del Estado, máster en Macroeconometría y Finanzas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, máster en Gestión de Carteras por el Instituto de Estudios Bursátiles y licenciada en Derecho y en Economía por la Universidad de Navarra.

Antonio Cabrales es doctor en Economía por la Universidad de California, San Diego, y catedrático de la Universidad Carlos III. Ha sido catedrático en University College London, y en la Universitat Pompeu Fabra. Es vicepresidente ejecutivo de la European Economic Association, ex presidente de la Asociación Española de Economía, y socio de honor de la Econometric Society.

Trayectoria profesional

Los dos consejeros cuentan además con una extensa carrera profesional. Además de haber sido jefa de gabinete de Calviño, Judith Arnal ha sido consejera del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de Red.es y de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).

Trabajó también en el Tesoro Público durante 10 años y llegó a dirigir el Departamento de Análisis Financiero. Ha sido presidenta de la Comisión de Seguimiento del Sandbox Financiero y del Subcomité Técnico de la Autoridad Macroprudencial española, encargado de evaluar el impacto de las medidas fiscales contra la pandemia.

En la actualidad, Arnal es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano.

En el ámbito europeo, presidió durante casi cuatro años el Eurogroup Working Group Task Force on Coordinated Action (EWG TFCA), encargado de la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad y de la profundización de la Unión Bancaria. También fue durante dos años la representante española en el Comité de Servicios Financieros de la Unión Europea.

Por su parte, Antonio Cabrales, además de premio Rei Jaume I de Economía 2021 en reconocimiento a su trabajo y contribuciones en el campo de la teoría de juegos, la economía del comportamiento y experimental, y el análisis de las redes complejas, entre las que se incluyen las redes sociales, ha sido uno de los expertos que han participado en la elaboración de la agenda España 2050.

Es editor asociado del Journal of Economic Theory y fue editor del BEPress JEAP e Investigaciones Económicas, y editor asociado de JEEA y SERIEs. Ha publicado en revistas como American Economic Review, Journal of Political Economy, Review of Economic Studies, Review of Financial Studies. Management Science, y Physical Review Letter.

El consejo del Banco de España

El consejo de gobierno del Banco de España está formado por el gobernador, Pablo Hernández de Cos; la subgobernadora, Margarita Delgado; el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Montserrat Martínez, y seis consejeros a propuesta del Gobierno.

Hasta la pasada semana, esos seis consejeros eran Carles Manera, Núria Mas, Soledad Núñez, Luis Servén, Fernando Eguidazu y Carmen Alonso. Si bien estos dos últimos ya agotaron su mandato de seis años y ahora sus asientos serán ocupados por Judith Arnal y Antonio Cabrales.

En su día, siguiendo la tradición, los dos grandes partidos se repartieron la elección de candidatos y el PP propuso a Fernando Egidazu y el PSOE a Carmen Alonso.

Ahora, antes de que el mandato de ambos expirase, el Gobierno, desde el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño, se puso en contacto con el PP para que el principal partido de la oposición propusiera un candidato y eligieron a Antonio Cabrales, tal y como confirman desde la formación.

La Ley de Autonomía del Banco de España establece que los seis consejeros del supervisor serán designados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos, "oído el gobernador del Banco de España".

Es decir, el Gobierno y el PP han pactado los nombres para ocupar las dos vacantes que han surgido y el Ministerio ha elevado la propuesta al gobernador antes de su aprobación el próximo martes por el Consejo de Ministros.

El consejo de gobierno del Banco de España aprueba las directrices generales de actuación de la institución, en particular las relativas a la política monetaria, cuya aplicación supervisa; las circulares; las propuestas de sanción; los acuerdos precisos para el desempeño de las funciones encomendadas al organismo y que no sean competencias exclusivas de la comisión ejecutiva.

Además, el consejo de gobierno del Banco de España, que se reúne al menos diez veces al año, ratifica los nombramientos de los directores generales de la institución.