La familia de Britney Spears, en alerta por su estado mental: "Está en peligro, es una bomba de relojería"

El estado de la salud mental de la famosa cantante Britney Spears ha despertado las preocupaciones de sus familiares y amigos, que han dado la voz de alarma e incluso temen por su vida, informa el portal TMZ.com.

Según este medio, estaba previsto que Britney Spears fuera llevada a una casa que su marido ha alquilado en Los Ángeles, donde allí sería tratada por profesionales para recibir tratamiento médico y psicológico, pero los planes se suspendieron a última hora.

Tal y como recoge TMZ, el comportamiento de la artista, de 41 años de edad, se está volviendo cada vez más errático y volátil como resultado de su enfermedad mental y abuso de sustancias.

"Es un gran peligro para sí misma y para quienes la rodean. Es una bomba de relojería", dice una fuente cercana a la intérprete de Baby One More Time. "Me preocupa despertarme por la mañana y sentir que voy a recibir una llamada horrible", dice otra fuente.

Este medio especializado en celebrities recoge otras declaraciones de personas cercanas a Britney Spears: "Estamos como en 2008 otra vez. Existe un gran temor de que muera o mate a alguien. Está abusando de la cafeína, Adderall (anfetaminas) y cualquier cosa que pueda tener en sus manos".

La misma fuente prosigue: "No está tomando su medicación, que es esencial para estabilizar su estado de ánimo y, sin saberlo, está tratando de automedicarse con otras sustancias, lo que está exacerbando su enfermedad mental".

"Ella tiene un trauma increíble sin tratar que con la ayuda de terapeutas y especialistas podría ponerla en un lugar mucho mejor. Una intervención es esencial para que eso suceda", concluye esta tercera fuente.