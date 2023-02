Pablo Motos sorprende al desvelar la petición que le hizo Felipe VI: "Me llamó por teléfono"

Las entrevistas de Pablo Motos a los invitados que acuden a El Hormiguero revelan a veces anécdotas personales del presentador que no dejan de sorprender, como la llamada telefónica que un día recibió por parte del rey Felipe VI por una buena causa.

Todo ocurrió durante un juego de 'Verdad o mentira' que Motos realizaba con las actrices Miren Ibarguren y Pepa Charro. "A mí me llamó el rey de España", comenzó diciendo el presentador, para sorpresa de los allí presentes.

Según ha explicado, "me llamó por la mañana. Me dicen, 'le llamamos de la Casa Real, se pone el rey'". Acto seguido, empezó a hablar con el monarca, que le hizo una propuesta.

"Entonces me dice él: 'Me gustaría que presentases una cosa de premios para héroes anónimos. No son gente muy famosa, pero, por ejemplo, hay un señor que ha salvado a otro que se iba a ahogar en un río en Salamanca y se tiró para salvarlo, o un panadero que hace pan para todos los pueblos de la redonda...'", ha detallado Motos sobre la conversación con Felipe VI.

Los detalles de la conversación hicieron reaccionar a las hormigas del programa. "¿Estás diciendo que el rey estaba haciendo un poco las labores de producción del evento?", quiso saber Barrancas. "Sí", respondió de forma contundente Pablo Motos.

"Yo, por supuesto, le dije que sí y lo presenté y hasta aquí esta historia", acabó confesando el presentador.

Las dos invitadas de la noche acertaron con sus respuestas al asegurar que lo que estaba contando Motos era verdad.