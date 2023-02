Laura Escanes se enfrenta a su vértigo en 'El Desafío' y logra su peor marca: "Pocos de los que estamos aquí seríamos capaces"

Laura Escanes y Rosa López se enfrentaron a un duelo “en el aire” en El desafío durante la noche del viernes en Antena 3. Ambas lucharon por conseguir saltar de una plataforma a otra sobre estructuras poco rígidas y a más de dos metros de altura.

La cantante consiguió superar a la influencer, haciendo el recorrido en un tiempo de 1:34 minutos. Pese a ello, el resto del equipo del programa le dio la enhorabuena a Escanes, ya que padecía de vértigo.

“Es muy valiente por tu parte”, animó Santiago Segura. Pilar Rubio también quiso realizar su aportación: “Pocos de los que estamos aquí seríamos capaces de hacer esta prueba, incluso sin tener vértigo”.

Aun teniendo buenas valoraciones del jurado, lo que la influencer no obtuvo fueron buenas puntuaciones. Al final del programa, consiguió la nota más baja, algo que no le hizo gracia después de su buena racha en los programas anteriores: “El reto lo he hecho y con eso me quedo”.

Por otro lado, Jorge Lorenzo ganó El desafío tras enfrentarse a la prueba de apnea. Confesó que fue una prueba muy dura para él, ya que su hábitat natural es la velocidad: “Me cuesta mucho estar quieto”.

A pesar de todo, consiguió aguantar debajo del agua durante 3 minutos y 33 segundos, superando la marca de su compañero Florentino Fernández. De esta forma, se colocó el tercero en el ranking del programa. La primera es Ana Guerra, seguida de Laura Escanes.