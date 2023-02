Jesús Calleja le habla claro a Jordi Cruz y le dice lo que pensaba de él

El cocinero Jordi Cruz participó esta semana en el primer programa de la nueva temporada de Planeta Calleja y el presentador del espacio, el aventurero Jesús Calleja, se mostró de lo más sincero con el chef catalán.

"Creo que me lo voy a pasar bien en este programa contigo, porque eres un tío sincero", dijo el montañero leonés. "Porque te pensabas que era un imbécil. Tú te has creído lo de la tele, has pensado que era un idiota", respondió el cocinero, que copresenta Masterchef.

"Yo cuando te veía, hay veces que me caías gordo", le espetó Calleja al catalán. "Sé que la primera impresión no es muy buena, pero, cuando me conoces, ves a un tío normal, agradecido, pequeñito", dijo Cruz.

"Doy fe, quedas perdonado. Pero sí que es cierto que la primera impresión cuesta", zanjó la conversación el aventurero leonés, que con la que acaba de estrenar lleva nueve temporadas de su programa.

Confesiones

En el programa, Jordi Cruz se sinceró con Jesús Calleja e hizo emotivas revelaciones sobre su padre, fallecido hace años: "Mi padre no era una persona cariñosa, pero yo lo entendía. Aun así, no quería que se muriese sin yo haberle dicho que le quería. Le dije 'te quiero' por primera vez dos horas antes de morir", dijo.

También habló sobre su pareja, la arquitecta brasileña Rebecca Lima: "He tenido pareja durante catorce años, otra ocho y ahora llevo cuatro años con mi novia". "Eso de que Jordi es un golfo no es así", dijo.