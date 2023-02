Cristina Porta habla de sus comienzos en 'Sálvame': "Fue difícil, los primeros días lloraba en mi soledad"

Cristina Porta ha sido el objetivo de muchos de los colaboradores de Sálvame desde que comenzaba como tertuliana del espacio de Telecinco. La periodista ha expresado, después de unos meses, lo complicado que fue adaptarse al programa.

La colaboradora ha hablado con Iban García en las instalaciones de Mediaset. Cuando el reportero le señalaba que tiene "informaciones de todos los lados", ella era clara: "Me callo muchas cosas, y quien calla otorga".

"Tengo informaciones que no digo, porque me puedo meter en un lío y no quiero que me denuncie nadie", aclaraba. Y es que "de momento" nadie la ha denunciado: "Conociendo Sálvame, puede llegar la denuncia en cualquier momento".

En cuanto a sus comienzos, ha expresado: "Al principio fue difícil, de decir 'no puedo'". "Llegaba a mi casa y era un bajón... Los primeros días lloraba en mi soledad", ha detallado. Sin embargo, eso ha cambiado: "Ahora he aprendido, pero los primeros días decía que no iba a poder, porque no quería sufrir, porque estaba sufriendo".

"Ahora me lo paso bien, y cuando algo me toca a mí me lo tomo a risa porque sé que no es verdad", ha aclarado Porta. "Si tengo algún conflicto y tengo haters no me importa", ha añadido, asegurando que los fans le pesan más.