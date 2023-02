Lydia Lozano abandona llorando 'Sálvame' preguntada por un club de intercambio de parejas: "¡Hasta siempre"

Sálvame ha llevado de nuevo al límite a Lydia Lozano. La colaboradora lleva siendo el objetivo del formato toda la semana, a causa de un testigo oculto que asegura que frecuenta locales de intercambio de parejas. Pese a sus reiterados disgustos y su continua negación, la tertulia ha continuado insistiendo en el tema, hasta tal punto que ha abandonado el programa a lágrima viva.

La tertuliana ya salió unos momentos del plató este jueves por la misma razón. Sin embargo, y pese a la paciencia que ha mostrado, otro detalle ha vuelto a alterar a Lozano. Esta vez ha sido una de las preguntas que el espacio de Telecinco le ha hecho al testigo.

La máquina Kopérnica ha confirmado la respuesta afirmativa del enmascarado sobre la pregunta '¿Viste salir a Lydia despeinada de una de las habitaciones del club de intercambios?'. Acto seguido, la colaboradora se ha levantado y se ha retirado: "Adiós. ¡Hasta siempre!".

La tertuliana ha roto a llorar y sus compañeros la han seguido. "No lo voy a aguantar. Estoy aguantando mucho, lo estoy llevando muy bien, pero esto es un puto cachondeo", ha insistido, entre lágrimas. "Tú pones el límite, ya está. No es no", le ha indicado María Patiño.

Tal ha sido el disgusto de Lydia que Kiko Matamoros ha pedido que retiraran la cámara, mientras la abrazaba para consolarla. Y así lo ha hecho el programa. "No me lo puedo tomar a cachondeo. Estáis con esto un montón de días", ha repetido Lozano.

La colaboradora no ha querido hacer caso al equipo. "Dejadme irme", ha pedido reiteradamente. Algunas de sus compañeras la han acompañado al baño, en el que Lydia se ha encerrado.