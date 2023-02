'Casa do Penedo': así es la casa más extraña del mundo

Una de las casas más extrañas del mundo se encuentra en Portugal. Se llama 'Casa do Penedo' y tiene como peculiaridad que está construida entre cuatro grandes rocas que integran la estructura misma de la casa.

Esta peculiar edificación, considerada como la más extraña del mundo, está situada en la Serra de Fafe, a 10 kilómetros al noreste del centro de la cabecera municipal, Fafe, en dirección a Cabeceiras de Basto.

Su construcción se inició en el año 1974 y duró unos dos años. Al principio se convirtió en una residencia rural, utilizada por sus propietarios como destino de vacaciones.

La Casa do Penedo está completamente integrada en el paisaje que la rodea. Su construcción es íntegramente de roca, a excepción de las puertas, las ventanas y el techo. Casa do Penedo aún no tiene teléfono, televisión ni electricidad, pero sí agua y gas. "Todo como una casa normal, pero sin tecnología", cuentan desde Idealista.

El interior también tiene un estilo rústico, donde los muebles, escaleras y pasamanos están hechos de troncos de madera.

El sofá, de estilo rústico, está fabricado en hormigón y madera de eucalipto y pesa 350 kilogramos, lo que convierte a esta casa en un lugar para visitar y que ha despertado la curiosidad de muchos turistas de todo el mundo, dada su originalidad y belleza.