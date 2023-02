Javi Nieves y Mar Amate, en el Día mundial de la Radio: "A las seis de la mañana apetecen información positiva y risas"

Madrugar es algo que a pocos les gusta. Desde hace 17 años Javi Nieves y Mar Amate lo hacen cada día para llevar a su audiencia de ¡Buenos días, Javi y Mar!, en Cadena 100 (de 6 a 11 h)un poco de alegría. Cada mañana 1.119.000 oyentes conectan con su voz y con su magazine radiofónico, optimista, espontáneo y apto para todos los públicos, algo que les hace sentir cómodos. Hoy, en el Día Mundial de la Radio, hablamos sobre ese medio, el programa y madrugar.

¿Les emociona el Día de la Radio?Javi Nieves: A nosotros sí. A la gente a la mejor no le dice tanto, pero es un día importante, que además sugirió España y que se quiera reivindicar la importancia es bonito. La radio es un medio que nos da de comer, que nos gusta y sobre todo que nos apasiona.

Mar Amate: ¿Quién no tiene una radio a día de hoy o quien no la escucha con el móvil o en el coche?… La radio es parte de todos y hemos crecido con ella y así va a seguir siendo y si no es con una radio, sí escuchando hacer radio.

¿La radio es el medio que mejor ha sabido adaptarse a los tiempos?J. N: La radio tiene que dar un paso, como todos los medios, que han aprendido a segmentarse, que es como se consume ahora, por segmentos, cuando quiero, como quiero y lo que quiero y la radio aún es lineal en ese sentido, aunque ya se está en ese proceso de adaptación a esa forma de consumo.

M. A: La radio ha sobrevivido ante todo y para todos. Aquello de “Video Killed The Radio Star” (el vídeo acabó con la estrella de la radio, letra de la canción de The Buggles) es imposible, la radio no muere, aunque pueda cambiar el formato de escucha. Ha aguantado muy bien aunque tenga que adaptarse, pero creo que es el medio que siempre va a existir, porque hay un emisor y un receptor y el ser humano necesita emociones y necesita sentirse acompañado y en la radio siempre sabes que hay una persona al otro lado.

¿Cómo se conocieron?J. N: El programa llevaba una temporada cuando conocimos a Mar. Había muchas opciones sobre la mesa y todas eran gente muy famosa, muy famosa, no solo comunicadores, había cantantes… pero se apostó por una persona del medio. Quedamos a comer con Mar y le contamos el proyecto y las exigencias que había detrás y ella vino encantada.

M. A. Yo le conocí antes, porque un día estaba en la puerta de la radio y yo pasé y le dije “buenos días”. Y al poco tiempo ya fuimos a comer. Fue como dicen ahora un ‘match’. Nos dimos cuenta de que algo iba a salir de ahí. No habíamos trabajado juntos ni estaba en mis planes levantarme a las 4 de la mañana cada día (risas).

¿Cuántas veces les han preguntado si son pareja?J. N: ¡Uy, infinitas! (risas). A mí muchísimas. La gente sabe que estás casado y se piensan que estamos casados Mar y yo.

M. A: A mí no muchas, porque creo que los roles están muy marcados. Es más como que somos muy amigos, porque así nos hablamos, más que como pareja, que tienen otro tono. En realidad somos pareja profesional. He pasado más horas con Javi que con alguno de mis hermanos, son 17 años de echar muchas horas todos los días.

¿Cómo llevan tener una cierta fama sin que su cara sea demasiado conocida?M. A: Para mí ese sería el ideal, pero ya no sucede tanto. Las redes sociales, los medios, los conciertos… ya hay una cierta exposición y a mí me gusta más estar en el segundo plano y de hecho me dediqué a la radio porque me parece que es medio más cómodo para hacer lo que quieras. Ahora hay una cierta exposición que llevo fenomenal porque los oyentes que tenemos son los mejores que se pueden tener.

¿Y por la voz les reconocen?J.N: A mí si me reconocen es por la voz y las veces que ha pasado es muy bonito. Te dicen “oye, tu voz… ¿tú eres el de…?” y ahí empieza un proceso de identificación que les ves pensando y te piden que hables de nuevo y es muy divertido. Me ha pasado en un ascensor, en un teleférico, en un taxi…

¿Qué es lo que más les gusta al uno del otro y lo que no soportan?J.N: A mí me gusta mucho el respeto profesional que nos tenemos los dos. Esa es la base de una relación. Luego hay muchísimas cosas que dices puf… el aire acondicionado, el no se qué… (risas) cosas que son igual que cuando convivías con tu hermano y le decías “no dejes ahí los calcetines tirados”. Son cosas del día a día, pero cuando construyes algo sobre roca solida, aguanta y ese es el respeto mutuo y que tu trabajo con la otra persona se engrandece y luce. Es un equipo en el que dependes del otro y del resto de los compañeros.

M. A: Es muy curioso cómo nos reconocemos después de tanto tiempo, cómo sabemos lo que va a hacer y decir en muchas cosas. Javi me explicó una vez una cosa que le dijo su mujer y que es una cosa preciosa, que es cuando tú soportas a alguien lo que haces es sostenerle. Y es verdad que nos sostenemos, hay días que nos pesa más el otro, claro (risas). Pero la mayoría de los días es ligero y liviano y una relación se sostiene con la admiración y el respeto hacia el otro y metiéndole cariño cuando tienes que soportar algo que no te gusta.

Después de 17 años en directo, tantas horas, ¿cuál es el peor gazapo que recuerdan?J. N: Doscientos millones.

M. A: Tengo mala memoria para lo malo, pero todos los días hay alguno.

J.N: Cuando dije que estaba todo “pies por hombro”.

M.A: El otro día tosió Javi y dijo “ay, que me muero en antena” y a mí me salió decir “uy, ojalá”.

J.N: Yo que la conozco sabía que lo decía porque seríamos pico de audiencia…

M.A: Si hay que morirse uno de los dos, que sea en antena y dejamos el programa en todo lo alto (risas).

Hablemos de los madrugones, ¿qué ven en la ciudad cuando van hacia el trabajo a las 4 de la madrugada?M. A: Yo veo poco porque vivo a cinco minutos y es mejor no ver a nadie a esa hora… (risas). Una ciudad muy tranquila y se llega a todos lados rápido porque Madrid está desierta. Está todo como muy fresco.

J. N: La ciudad a esa hora se transforma en un pueblo: conoces a qué hora exacta pasa el camión del pan, el de la patrulla de la policía que está en la Embajada Americana y que ya casi me saluda… somos muy pocos los que estamos despiertos y todos los días hacemos lo mismo a la misma hora. Es como el día de la marmota y si un día fallara alguno nos echaríamos de menos.

¿La tele les ha tentado alguna vez?J. N: No… he tenido algunas cosas en la tele, estuve casi tres años trabajando con María Teresa Campos los fines de semana, pero no es mi medio, no me siento a gusto.

M. A: Me da más libertad un micrófono que una cámara y se me da mejor. Me gusta más escucharme que verme. La tele la hemos probado y puede funcionar, pero si me das a elegir me quedo con la radio.

La música es importante en el programa, ¿cómo han vivido la evolución de esa música?J. N: Ayer lo hablaba con un grupo que va a triunfar seguro, Marlon. Ya son 33 años de santa profesión y en ese tiempo he visto muchos grupos y muchos tipos de música nacer, crecer y desaparecer y sabes distinguirlo. No estamos en un momento distinto a otros. Parece que lo latino lo llena todo, pero cuando no ha sido lo latino ha sido el tecno-pop o cualquier otro estilo que parecía que iba a eclipsar lo demás. Se trata de un grupo de personas que se reúne para hacer algo. Esto se estudia en Antropología: la necesidad de tocar es intrínseca al ser humano y se va a hacer toda la vida.

M. A: Para mí todo este tiempo se simplifica en que hay música que te gusta más y música que te gusta menos. A mí me sigue emocionando de la misma manera una canción de hace 20 años que me eleva y una canción latina de hoy en día que me provoca lo mismo. Es divertido oír canciones nuevas de gente joven que yo me emociona como cuando cuando yo era más joven y me emocionaba la música de gente más mayor.

¿Son de los que viven pendientes de la nueva canción de Shakira?M.A: Como música me interesa Shakira y de su parte personal me interesa aquello que me diga algo. Si me das una canción de despecho y estoy con ese sentimiento, fenomenal, será una herramienta para mí.

J. N: El tema de Shakira ha demostrado que la música dice algo personal del intérprete y que responde a un esto anímico. Cuando uno está exultante y animado es más difícil. Fito Cabrales dice que para hacer una canción tienes que estar puteado y creo que lo comparten la mayoría de los artistas. Cuando estás enamorado y feliz y tu vida va bien… ahí no salen canciones buenas. A uno le tienen que pisar el corazón para sacar una buena canción. La música es la muestra de lo más elevado de los sentimientos. Shakira ha demostrado que las canciones no están vacías de contenido.

​J.N: Lo peor es que va a tener que estar cantándolo el resto de su vida y acordándose de Piqué… (risas).

M.A: Pero cuando haces una canción y pasa el momento de dolor es una canción de extraes dinero y no sentimiento