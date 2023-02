Omar Sánchez se volverá a enfrentar al polígrafo del 'Deluxe' mientras Anabel Pantoja se encuentra en Miami

Omar Sánchez, más conocido como 'el Negro' visitará de nuevo el Deluxe de este viernes. La expareja de Anabel Pantoja se someterá al polígrafo de Conchita, esta vez "dispuesto a hablar de todo".

Mientras la sobrina de Isabel Pantoja se encuentra en Miami, su ex se sentará para hablar tanto de los cabos sueltos de su separación como de su actual relación con Marina Ruiz, quien fue tronista en Mujeres y hombres y viceversa. "Ya que hay gente que habla de mí sin saber, al final el que tiene que hablar soy yo", explica el canario en la promo.

Aunque Telecinco no ha adelantado las preguntas que el canario tendrá que responder, también circulan rumores sobre un posible embarazo de su pareja. Además, los entresijos del clan Pantoja vuelven a ser un tema recurrente en los programas de corazón.

Esta nueva visita coincide con el inicio de la nueva gira de Isabel Pantoja, quien no está acompañada por sus hijos, pero sí precisamente por su sobrina. "No tienen que tener miedo a la familia Pantoja, porque con ellos me he llevado súper bien", asegura en la promo.

Por su parte, defiende: "A los que dicen que aprovecho que Anabel se ha ido a Miami para hacer el poli, decir que cada uno hace lo que quiera". "No estoy en su mente, y puede que lo entienda o no. Lo que voy a contar es mi verdad. Hace tiempo que no hablamos, decidimos bloquearnos", ha adelantado.