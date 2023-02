Los sanitarios denuncian un colapso "estructural, creciente y generalizado" en Urgencias y reclaman a Puig más recursos

La saturación de los servicios de Urgencias en los hospitales de la Comunitat Valenciana no da tregua. El aumento de la demanda asistencial, que desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias cifran en un 15% (con picos que llegan al 25%) respecto a la situación anterior a la pandemia, se está traduciendo en acumulaciones de pacientes en salas, pasillos y otras instalaciones de estos servicios, que no están diseñados para atender hospitalizaciones, y en largas esperas para pasar a planta. Se trata, según los profesionales, de un problema "estructural, creciente y generalizado" entre los distintos departamentos de salud que necesita una solución global en cuanto a medios materiales, personal y niveles asistenciales. No obstante, el actual pico no aflojará hasta marzo: "Quedan semanas duras", advierten.

"Nunca había visto las Urgencias tan desbordadas como anoche", relataba un familiar que esperaba el pasado viernes a las puertas del Hospital Clínico de València a que su madre despertara de una operación. "A ella le dan el alta, pero dicen que no hay camas disponibles en planta", añadía. Otro paciente que acudía a hacerse unas pruebas al mismo centro sanitario afirmaba que en los últimos días "se ve mucho colapso en Urgencias, está habiendo bastantes problemas". No es solo una sensación.

Los datos de la semana pasada así lo demuestran. Si el lunes comenzó en este centro con 51 personas a la espera de habitación y con 63 horas de espera en algunos casos, según CSIF, la situación empeoró el jueves, cuando había 70 pacientes en zonas de preingreso de este centro hospitalario.

El pico de gripe, cuya incidencia ha subido un 202% en la quinta semana del año (hasta situarse en 268 casos por cada 100.000 habitantes), y la persistencia de la Covid y de otros virus respiratorios ha desbordado la presión asistencial en Primaria. Esto, ha su vez, ha provocado un efecto dominó que ha acabado afectando a las Urgencias hospitalarias, a las que acaban acudiendo los pacientes, con demoras medias de 20 a 30 horas para pasar a habitación en planta, según denuncian los sindicatos. El caso más extremo ha sido el del Hospital de La Vila Joiosa (Alicante), donde una paciente tuvo que esperar tres días para conseguir una cama en hospitalización la semana pasada.

"Estamos saturados", lamenta la doctora Elena Díaz, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en la Comunitat Valenciana. Según explica, esta situación, que empeora con los picos de los virus respiratorios, es cada vez menos estacional. "Es una actividad que va in crescendo cada día y a la que no vemos el tope", añade. De hecho, en el Hospital de Sant Joan (Alicante), donde trabaja, ha aumentado la presión en Urgencias en enero de 2023 respecto al mismo mes de 2022, y este último lo hizo también respecto al mismo periodo de 2019, es decir, en la situación anterior a la Covid.

"Esta es la dinámica, cada vez vienen más pacientes, sobre todo crónicos y frágiles, pero también población joven", afirma. Esta "sobrecarga muy intensa" se traduce en problemas para que las áreas de hospitalización absorban a los pacientes desde Urgencias. "Esa demora hasta subir a planta nos trastoca completamente, porque todas las estructuras se quedan pequeñas. Necesitamos poder trabajar", se queja.

Desde el punto de vista de los pacientes, la acumulación de camas en pasillos y salas de Urgencias se traduce en falta de intimidad, peores condiciones y restricciones para el acceso de familiares. "Cuando no hay hueco donde poner una cama es muy duro", sostiene Díaz.

Estos problemas se producen, según expone, de forma generalizada cuando hay picos asistenciales como el actual. "Estamos todos igual, es algo que comentamos cuando hablamos con otros compañeros de la provincia de Alicante". Según denunciaron los sindicatos, la semana pasada la presión asistencial puso en apuros los servicios de Urgencias de distintos hospitales, entre ellos el General, La Fe y Manises, en la provincia de Valencia, y el General de Castellón.

Para Díaz, la solución "tiene que ser múltiple", comenzando por establecer una mayor coordinación entre Atención Primaria, Urgencias y el resto de la atención hospitalaria. Se trata, según explica, de adecuar los recursos disponibles: estructurales, materiales y de personal, en función de la demanda. "Antes de la Covid ya se veía que las Urgencias iban a más, había una tendencia creciente imparable que ahora se ha disparado", relata.

Más médicos

La Conselleria de Sanidad ha activado tras la pandemia 6.000 plazas estructurales más en todas las categorías, aunque los médicos piden más facultativos. "De quien menos se han preocupado es de los médicos", sostiene el secretario general del sindicato CESM en la Comunitat Valenciana, Víctor Pedrera. "Todavía tenemos acumulaciones de camas en Urgencias por la carencia en hospitalización y por la sobrecarga en Primaria, lo que hace que estos pacientes acaben en estos servicios", explica. Para Pedrera, esta situación no suele mejorar hasta principios de marzo: "Quedan unas semanas todavía duras", alerta.

El 'president' admite "problemas"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, admitió la semana pasada la existencia de "problemas" y los achacó a una cuestión "evidente: ha aumentado la demanda tras la pandemia". No obstante, puso el foco en el "enorme esfuerzo de los profesionales de la sanidad de la Comunitat Valenciana: no se merecen las críticas, absurdas en muchos casos, solo electoralistas, porque tenemos una sanidad pública de una enorme calidad", aseguró.

Por su parte, el líder del PP valenciano, Carlos Mazón, afirma que la sanidad es "la prioridad número uno del PPCV", por lo que propone "blindar el presupuesto" destinado a este departamento. "Durante toda esta legislatura jamás ha llegado al 30% del peso global del presupuesto y esto sencillamente no es admisible. Blindar significa fijar un mínimo, que nunca haya un presupuesto de la Generalitat por debajo del 30%", señala.

En esta línea, su primera decisión si accede a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones de mayo será la creación de una Dirección General de Atención Primaria "que atienda al principal cuello de botella que en estos momentos tenemos. No es tolerable una media de 15 o 20 días de lista de espera en los centros de salud", sostiene.