'En boca de todos' habla con una de las víctimas del cambiazo de los ataúdes: "No sabemos si las cenizas son las de mi padre"

Perder a un ser querido es uno de los episodios más duros en la vida de las personas que, tras el golpe, esperan que las empresas encargadas de los servicios funerarios faciliten al máximo el trance. Sin embargo, una supuesta mafia funeraria se ha lucrado a base del dolor de los demás.

Este viernes, En boca de todos ha narrado el caso de esta presunta organización criminal que, mediante el cambiazo de ataúdes, habría conseguido obtener hasta 3,6 millones de euros de manera fraudulenta. Intercambiar los féretros más caros pagados por las familias por otros de peor calidad a la hora de incinerar a los difuntos era su modus operandi.

El timo, considerado de "mezquino" por parte de Diego Losada, presentador del matinal, ha sido comentado por el psiquiatra José Miguel Gaona: "Se produce en un momento psicológico muy particular para la familia. Es decir, muchas de ellas están en las cercanías de los hospitales y las clínicas y tienes que escoger el ataúd con un catálogo: ¿Escoges el barato o el caro? Lo que han hecho es una estafa".

"Cuando se lleva a incinerar, esto se hace por la puerta trasera. A lo mejor, si se sigue tirando de este hilo, se va a verificar que hay otros profesionales también involucrados", ha agregado Gaona. Además, el matinal ha contactado en directo con Marga Santamaría, cuyo padre falleció en 2013: "Me enteré porque lo escuché en televisión. Era la típica noticia que no va contigo, pero te horrorizas. Meses después, nos llamó la Policía para presentarnos en diligencias porque hemos sido unos de los supuestos afectados por esta estafa".

"Como hija, el caso del ataúd es casi lo que menos me importa. Que no se centren solamente en que nos han robado la caja, es que no solo se ha quedado ahí. Han sacado el cadáver, los han quemado en palets, han incinerado a la gente en otros tanatorios sin el consentimiento de la familia. Nosotros no éramos conscientes en ningún momento de todo esto. No notas absolutamente nada", ha agregado Marga.

"Vas al tanatorio, todo te parece correcto hasta que años después te llama la Policía y te cuenta la atrocidad que han cometido con los cadáveres", ha señalado la mujer. Por su parte, desde el plató del matinal, Nacho Abad ha destacado que el auto de la jueza señala que la funeraria "ponía los ventiladores fuertes para simular que había empezado el proceso de incineración, pero entonces sacaban los cadáveres y los cambiaban".

"A mí, desde luego, las cuentas no me salen. Nosotros dimos el último adiós a mi padre a las 13:30 horas en el tanatorio. Pasa, directamente al horno crematorio. No nos ofrecieron ni verlo, que tampoco habríamos accedido, pero nos lo podrían haber dicho por si algún familiar quería estar presente en la cremación. La familia permanecimos en las dependencias del tanatorio hasta que, a las 16:00 horas, nos entregaron la urna. En mi cabeza, lo único que me atormenta es que no ha dado tiempo a cremarle, esperar a que se enfríen las cenizas, el cribado... A mí no me salen las cuentas del tiempo porque mi padre, a las 17:00 horas estaba metido en el panteón familiar. No sabemos si las cenizas que nos han dado son las de mi padre o no", ha recalcado Marga.