Luisa, de 'First Dates', ofrece su versión de la incómoda cita que se hizo viral: "Fue peor de lo que se mostró, se recortó muchísimo"

Cada noche, First Dates es tendencia en Twitter por sus peculiares citas entre personas desconocidas. Hace varias semanas, el encuentro entre Luisa Fernanda y Med Ouahbi se hizo viral debido a los comentarios que el joven le hizo a la chica con relación a los estudios de Medicina, siendo esta la carrera que ha estudiado ella.

Tras la expectación generada, ha sido la propia Luisa quien ha querido ofrecer su versión de los hechos. Lo ha hecho a través de varios vídeos en TikTok. En el primero, ha optado por el humor y ha comentado que a partir de ahora, cada vez que salga a la calle, irá con la bata blanca, la beca de la graduación y el fonendo colgado del cuello.

"Si no me pongo todo esto, la gente no me cree por mi personalidad y mi forma de ser, lo cual me parece muy feo, porque se está encasillando a los médicos", apunta la joven en un tono más serio.

En un segundo vídeo profundiza más acerca de la cita. "Fue peor de lo que se mostró en televisión. Se recortó muchísimo", es lo primero que comenta la joven. "Yo fui con la mentalidad de pasármelo bien, de conocer a alguien, si cuadraba bien y si no también, pero veo que no todo el mundo tiene la misma mentalidad que yo", prosigue.

Al ser un programa que lo iba a ver mucha gente "hay que ser respetuoso y mostrar maneras", asegura Luisa, añadiendo que ella intentó hacer "la cena lo más amena posible". "Llegó un punto en el que estaba asqueada y enfadada. Los dos queríamos que se terminara la cita, pero yo no sabía qué hacer", alega.

Finalmente, fue ella quien decidió pedir la cuenta y terminar la cita con Med. "Por alguna razón, el tío no quería parar la cita, así que lo hice yo. Pedí que nos trajeran la cuenta porque él no lo hacía. Después, me la pagó, pero lo hizo para quedar bien", concluye con sus declaraciones.

Los dos vídeos recogen miles de visualizaciones y comentarios en los que los usuarios aplauden a la joven por sus decisiones. "Tienes una paciencia que ojalá yo", "Admirable esa educación y saber estar", "Estamos muy orgullosas de cómo lo hiciste", son algunos de los mensajes al respecto.