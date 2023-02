La opinión de Victoria Martín sobre la ley del 'solo si es si': "Ángela Rodríguez Pam debería seguir su sueño de vendedora de cosmética"

Victoria Martín continúa con su pódcast Malas Personas, mientras cuenta los días para la vuelta de Estirando el chicle, su programa estrella con Carolina Iglesias. Desde este espacio en solitario ha mostrado, más todavía, su opinión sobre temas de actualidad y en el último programa ha hablado de Ángela Rodríguez Pam y el Ministerio de Igualdad.

Ante el polémico vídeo de la secretaria de Estado de Igualdad el pasado mes de enero, la madrileña se ha unido a la petición de la oposición de que resigne en su puesto en el gobierno.

"Debería dejar su puesto y perseguir su verdadero sueño como vendedora de cosmética Mary Kay a puerta", ha comentado, y ha señalado que la ley 'solo si es si' es un "fallo jurídico".

Dejo por aquí el vídeo, porque la cuenta que lo compartía se ha puesto candado (porque, oh sorpresa, era una terf aplaudiendo a Victoria, como no) pic.twitter.com/qOf9Wol5cA — Señora de incógnito (@no_soy_sibila) February 9, 2023

"Te puedes reír de la ley si eres un violador que sale antes de la cárcel, pero no con otra intención", ha criticado: "La ley no muestra maldad, muestra ineptitud, indiferencia mental".

"Dejar de defender a capa y espada cosas que no tienen sentido", ha pedido a sus espectadores: "Es una ley absurda y no decirlo es infantil. No tenemos que decir que esta indocumentada es impecable".

Eso sí, ha querido matizar que "estar en contra de algo no quiere decir estar a favor de lo contario". "Pensad por vosotras mismas porque nos la están colando", ha concluido el vídeo, que ya está dando la vuelta a las redes sociales.

Respetaría un poco a Victoria Martín si hubiera tenido el valor de llamar “indocumentada” a la cara a Irene Montero cuando la tuvo en su programa, pero se ve que eso de insultar solo es capaz de hacerlo cuando no tiene a nadie delante que le replique. — Curro Peña 🏳️‍🌈🌻 (@Currikitaum) February 9, 2023

¿y si estamos viviendo la película de Freaky Friday en directo donde Macarena Olona y Victoria Martin se han intercambiado los cuerpos y están comportándose como ellas mismas? — david (@rvbiari) February 10, 2023

Ha recibido aplausos y críticas al mismo tiempo, con muchos lamentando que haya entrado a "la violencia política" con "chistes clasistas" y confesando que no entienden el cambio que ha tenido en los últimos meses, desde que fue objeto de polémica por traer una invitada TERF a Estirando el chicle.