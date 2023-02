Hay momentos de la televisión que perduran en la memoria popular, y uno de ellos fue la reaparición de Chenoa ante la prensa anunciar su ruptura con David Bisbal. De aquello han pasado 17 años, pero la artista no dudó en recordarlo con humor en el programa La pija y la quinqui.

Al conocerse que la cantante ya no estaba con el que fuera su compañero en la academia de Operación Triunfo, esta pidió respeto a los medios de comunicación. Por aquel entonces se habló desde el cariño de su aspecto desaliñado y triste y, a día de hoy, sigue ocurriendo. Incluso ella lo hace.

"El pelo, qué mal peinada. No os habéis fijado, todo el mundo habla del chándal, pero ese pelo grasiento de haber llorado, de haber estado mal. De esa pobre mujer no ha pasado por agua porque no ha podido pasar por allí. Es un pelo triste", contó la intérprete en el podcast, matizando que la ropa que llevaba la había comprado "en el Cabrabo". "Creo que me costó seis euros", bromeó.

Chenoa revela 23 años después qué descubrió en 'OT' y ocultó a sus compañeros Chenoa revela 23 años después qué descubrió en 'OT' y ocultó a sus compañeros

"Ese momento Kung Fu panda, esas ojeras. ¿Qué ha pasado ahí? Y los brazos cruzados, que eso sí me acuerdo, de protección, así de... 'bueno, pido respeto'. Por Dios, ¿qué frase es esa de 'pido respeto'?", añadió.

La invitada al programa hizo referencia, además, a uno de los temas del momento: la canción que Shakira compartió contra Gerard Piqué meses después de su ruptura. "No hay terceras personas. ¿Cómo que no? ¡Bizarrap se hubiera puesto las botas!", zanjó Chenoa.