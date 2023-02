'Polònia' parodia la cita más incómoda de 'First Dates' con Irene Montero como protagonista

La incómoda y tensa cita de First Dates, en la que Med, un joven muy seguro de sí mismo, cuestionó a Luisa, su cita, realizándole una serie de preguntas relacionadas con la medicina, carrera que precisamente ha estudiado ella.

Como era de esperar, acabó con la decisión de que cada uno tomaría su camino por separado. "Hay una diferencia entre autoestima alta y ser un engreído", fueron las declaraciones de Luisa cuando terminó el encuentro.

Esta cita fue muy comentada en las redes sociales, así como en otros programas de televisión. Polònia, el espacio de humor de TV3, se ha hecho eco de ella y la han parodiado.

Para esta recreación humorística han contado con Ernesto, un hombre que se define como amante de la justicia y del fitness, e Irene Montero. Tras sentarse en la mesa y comenzar a hablar, esta le comenta que trabaja de ministra de Igualdad en el Gobierno.

"No es igual que una chica vaya provocando por la calle a que no lo haga", le comenta él cuando recibe esta información, seguida por un "te lo explico si no lo sabes", tal y como hizo Med con Luisa en la cita real.

A esta respuesta, el joven le realiza otra pregunta: "¿Sabrás que con tu chapuza de ley puedo liberar violadores todos los días y con la antigua no?". La respuesta de la intérprete de Irene Montero es tajante: "Igual la reforma tenía flecos, pero la interpretáis como os sale de la punta de la toga, porque la clave es el consentimiento".

Ante este "consentimiento", el hombre duda de que la ministra sepa lo que signifca el término y decido explicárselo: "Es cuando se manifiesta libremente la voluntad de una persona respecto a un acto concreto, muy ambiguo".

Eres ministra, ¿eh? Entonces sabrás cuántas condenas se han rebajado desde la aplicación de la ley solo sí es sí, ¿no? pic.twitter.com/ONrgGVAJWZ — Polònia (@poloniatv3) February 8, 2023

Cuando llega la valoración de la cita, el joven apunta que Irene no es su prototipo. "Muy progre. Llevo bastantes años metido en el mundo de la justicia y sabré yo lo que es o no el consentimiento".

"El tío tiene la autoestima alta, pero es diferente eso a ser gilipollas", son las declaraciones que ofrece Montero, parecido a lo que Luisa dijo de Med. Al final del encuentro, se reúnen en la sala de la decisión final y este le dice que no quiere una segunda cita pero que pueden quedar como amigos. "No quiero tu amistad", es la respuesta de ella, simulando a episodio del programa de Cuatro.

🗣 "Es muy diferente tener la autoestima alta a ser gilipollas".#PolòniaTV3 pic.twitter.com/RcxwvCOxhu — Polònia (@poloniatv3) February 9, 2023

El último toque en este sketch es la aparición repentina de Pedro Sánchez. "Este tío le está haciendo mansplaining a mi ministra. Esto es cuando un tío se pone condescendiente con una mujer para explicar algo que ya sabe. La ley del sí es sí estaba mal, pero no te preocupes, ya la he arreglado yo, ¿necesitaba tu consentimiento?", son las palabras del presidente con las que defiende a la ministra.