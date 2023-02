El martes pasado participé, en el Congreso de los Diputados y Diputadas, en el debate de una iniciativa del PP. Me sorprendió. Me van a permitir que les cuente de qué asunto se trata, porque me parece importante trasladarles algunas ideas que se derivan de la mencionada propuesta, una Proposición de Ley para modificar la Ley 30/2014 de Parques Nacionales.

Estamos escuchando estos meses, desde que el señor Feijoo apareció en nuestras vidas, una serie de afirmaciones que pareciera que el PP, y este señor en concreto, están muy preocupados por la situación de las clases populares de nuestro país. “España se rompe”, “España es una ruina”, “España entrará en recesión”, todo culpa del Gobierno ilegítimo, claro. Estas son algunas de las perlas que les hemos oido.

Tan preocupados están por los españoles y españolas que lo reflejan en la primera iniciativa que traen en el año 2023: levantar la prohibición de cazar en los Parques Nacionales. Una propuesta que como pueden observar, es la solución para bajar la inflación o la deuda pública que tanto les preocupa, para avanzar en la lucha contra la violencia machista que tanto les ocupa y sobre todo para no entrar en recesión. ¡Ah!, no, que de la recesión ya no hablan, probablemente porque el producto interior bruto de España en 2022 ha crecido un 5,5% respecto a 2021, igual que creció en 2021, superando las previsiones del Banco de España e incluso las del propio Gobierno. Seguir arrastrando esa falacia implicaría entrar en el dabate económico, debate en el que no quieren entrar. ¿Por qué? Porque suben los salarios, suben las pensiones y baja el desempleo. Porque hay más de 20 millones de personas trabajando y los contratos indefinidos se disparan. Porque el mercado de trabajo se orienta, por fin, hacia el fortalecimiento de los derechos laborales y la calidad del empleo. Pues eso, porque con los socialistas, pese a las adversidades que estamos viviendo, la economía va muy bien.

La caza en los Parque Nacionales está prohibida en nuestro país desde el 5 de diciembre de 2020. Previamente hubo un período de tiempo, seis años, para adaptar la situación de los Parques Nacionales ya declarados, a la nueva ley. En la propuesta de la derecha se afirma que la actividad de la caza comercial es “una actividad de la que depende, la supervivencia del mundo rural”, esto es pura demagogia.

La superficie de los Parques Nacionales afectada por la prohibición de cazar representa solo el 0,2% del territorio declarado como de aprovechamiento cinegético de nuestro país. Si quitamos la superficie que es pública, la superficie privada en los Parques Nacionales, que es a la que se refiere la propuesta de la derecha, supone tan sólo el 0,1%. Por tanto, la actividad de la caza deportiva y comercial en los Parques Nacionales era mínima en relación con el territorio español que está declarado como de aprovechamiento cinegético.

La derecha crea problemas donde no los hay. Al PP le importa muy poco el mundo rural, muy poco las gentes del campo que hacen de la caza social parte de su modo de vida, que aman su pueblo, sus montes, sus sierras. Podría describir cada surco del rostro curtido de cada uno de los cazadores de mi pueblo, podría saber de quién es cada perro por su ladrido cuando los escucho en un amanecer de invierno, desde mi casa, salir al campo.

La derecha hace un uso interesado del mundo rural para que no se hable de lo que de verdad nos importa a todos y todas

En esas gentes no está pensando el PP cuando hace esta propuesta. La derecha no piensa en la España despoblada ni ahora, ni antes. La derecha nunca hizo nada para resolver el desequilibrio territorial tan injusto e insostenible social, económica y ambientalmente, ni políticas, ni inversiones. La derecha en su afán de acabar con los servicios públicos, allá donde gobierna acaban, no lo olviden, con derechos y oportunidades.

Por primera vez las políticas para luchar contra la despoblación son políticas de Estado. El Gobierno tiene un plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico que moviliza unos 10.000 millones de euros de forma transversal en todas las áreas para impulsar, entre otras cuestiones, la diversificación económica de las zonas más desfavorecidas y la conservación del patrimonio natural, en una apuesta por un nuevo modelo de desarrollo para nuestros pueblos, basado en la riqueza natural que los hace únicos.

Para terminar, algunos datos interesantes. La propuesta que trajeron el martes al Pleno del Congreso se registró en diciembre de 2020 y no se había modificado ni una coma, un texto totalmente descontextualizado con una clara falta de rigor y de respeto al Parlamento. Además el artículo 7.3.a) de la Ley de Parques Nacionales, deja bien claro que la caza deportiva y comercial se considera actividad incompatible con la gestión y conservación de los parques nacionales. Y por último lo más surrealista; la Ley de Parques Nacionales la aprobó el PP en 2014 con los votos a favor del PP exclusivamente, gracias a su mayoría absoluta. Todos los demás grupos votaron en contra, por invasión de competencias o por ser una ley regresiva. Estuvieron otros cuatro años más en el Gobierno para poder cambiarla, hasta 2018. Pero es ahora, cuando la derecha no gobierna, cuando tratan de defender los intereses de aquellos que, cuando gobernaban, no les importaban tanto. Pura pose.

La derecha hace un uso interesado del mundo rural para que no se hable de lo que de verdad nos importa a todos y todas. Pero como decimos en la Casa del Pueblo de mi barrio: “Nosotros y nosotras a lo nuestro, a las cosas del comer”, y eso hacemos. Que tengan buena semana