Jorge Javier ensalza el valor de 'Sálvame': "Es el programa más esquizofrénico de la televisión"

No son pocos los rumores sobre la estabilidad de Sálvame. Y es que se ha hablado de crisis debido a sus audiencias, e incluso del propio fin del programa. Sin embargo, su presentador, Jorge Javier, lo ha negado por completo. Tras casi 14 años pilotando el programa, el catalán ha concedido una entrevista en la que habla de su pasado, presente y futuro.

"No tengo futuro, me gusta no tenerlo", ha sido la declaración de intenciones con la que el televisivo ha comenzado esta charla en la web de Telecinco. Tras presentar su autobiografía, Antes del olvido, el de Badalona ha marcado claramente el camino de su vida a partir de ahora, y es que es ahora cuando sabe perfectamente qué es lo que quiere: "En este momento de mi vida el mañana no me preocupa, me preocupa el hoy".

"Mi situación profesional ya no es la de hace diez años. Ahora he aprendido que, pase lo que pase, se acepta con una sonrisa y dando las gracias", ha contado el presentador, haciendo una reflexión.

Del mismo modo, cuando le han preguntado por el papel de Sálvame, ha realzado la función "de acompañamiento" que hace para todos sus seguidores. "Reivindico un programa en el que se hable de la nada", ha destacado el presentador. De hecho, ha asegurado que en el formato se habla tanto de nada que "es como meditar".

"Es el programa más esquizofrénico de la televisión, porque contamos todo al público, cosa que te suelen decir que no hagas", ha confesado entre risas, enorgulleciéndose de su trabajo. "Hasta enseñando todos los trucos, el programa sigue tirando. Me parece prodigioso".

Sin embargo, Jorge Javier también hace una reflexión introspectiva de Sálvame y confiesa qué cosas cambiaría: "Creo que nos hemos unificado demasiado con la realidad, yo cuando veo la televisión quiero ver locuras". Aunque ha querido puntualizar que se refiere a lo estético, con maquillajes extravagantes y "vestidos como para la inauguración de un after".