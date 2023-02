Por qué no deberías usar suavizante en la ropa según los expertos

El suavizante para la ropa es uno de esos productos que no faltan en ninguna casa, ya que su uso hace que la colada salga de la lavadora más suave y con mejor olor. Sin embargo, para que la ropa quede limpia, que es el principal objetivo al lavarla, no es necesario usar suavizante. Además de no ser necesario, tampoco es recomendable, según la Organización de Consumidores y Usuarios.

¿Por qué no es recomendable el uso de suavizante?



El suavizante es simplemente un tipo de detergente que no sirve para quitar machas, sino que posee sustancias que se adhieren al tejido de la ropa para darles suavidad y dejar aroma.

Quitando estas dos funciones, el suavizante constituye un producto poco ecológico y contaminante que se puede evitar y más teniendo en cuenta que en la mayoría de prendas no cumple ni siquiera esas dos funciones.

Los suavizantes actúan, sobre todo, en los tejidos de fibras naturales con alto contenido en celulosa como, por ejemplo, el algodón o el lino. Por el contrario, según la OCU, no actúan del mismo modo en otras fibras naturales como la lana y, no cumple ninguna función en las prendas a base de fibras sintéticas, tales como el poliéster.

Así, hoy en día la mayor parte de prendas que se utilizan no son 100% de algodón o de lino, ni de cualquier otro material natural, sino que están hechas de mezclas de fibras, por lo que el suavizante no va a causar el efecto tan deseado de suavidad.

De este modo, para evitar contaminar más de lo necesario con los productos de limpieza y, además, ahorrar un dinero extra, es recomendable no utilizar el suavizante.