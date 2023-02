Mario Vargas Llosa fue recibido este jueves como nuevo miembro de la Academia Francesa, convirtiéndose así en el primer autor que siempre escribió en español en ocupar un asiento en la institución gala. Y, en esta fecha tan importante, no faltó su familia para darle apoyo, tanto sus tres hijos como su exmujer, Patricia Llosa, con la cual aseguran que se ha reconciliado.

El Nobel ya fue 'instalado' la semana pasada, en privado, en el sillón 18 que antes ocupaba el filósofo Michel Serres, fallecido en 2019. Pero fue este jueves cuando, vestido con el tradicional traje bordado con hojas de olivo, recibió la espada ceremonial entregada por la historiadora y politóloga Hélène Carrère d'Encausse, considerada como la "secretaria perpetua de la institución", ya que ocupa el puesto desde 1990.

El escritor peruano vive uno de sus mejores momentos profesionales y siente un gran honor al formar parte de los "inmortales", los grandes custodios de las letras en Francia, un país que para él cobra gran importancia en su carrera. Sin embargo, recientemente su nombre ha estado también acaparando titulares por otros motivos.

Su ruptura con Isabel Preysler le ha hecho estar en las portadas del corazón y ha provocado que se filtren supuestas intimidades de su ya rota relación. Y, dentro de estas informaciones, también ha sonado el nombre de Patricia Llosa, exmujer del literato con quien tiene tres hijos: Álvaro, Morgana y Gonzalo.

Al anunciarse la ruptura, ya se habló de que Vargas Llosa tenía en mente regresar con su expareja, y parece que podría haber un acercamiento. Así lo han confirmado sus traductores franceses, que aseguran estar muy contentos de que se haya dado esta reconciliación.

"Sí, muy bien", declaró uno de ellos a Europa Press. "Eso es su vida personal. Se hizo muy pública por Isabel Preysler, pero es su vida personal y no tenemos opinión sobre eso. Está muy bien, Patricia es una persona a la que conocemos muy bien y es importante", comentó su compañero.

También aseguró que no les interesa toda la información que está saliendo sobre su relación con la 'Reina de Corazones': "Eso no nos importa para nada porque eso es su historia personal. Además, él no quiere hablar del asunto, entonces nosotros tampoco".

"La mujer de su vida"

Estas no son las únicas declaraciones que enaltecen a Patricia Llosa y que parecen confirmar su reconciliación, pues también Álvaro Vargas, hijo mayor de la pareja, se pronunció en Instagram con motivo de su incursión en la Academia Francesa.

"A nadie deben mi padre y su obra tanto como a ella. Mi padre lo ha proclamado muchas veces en público, nos lo repite a menudo en privado. Nadie merecía estar en primera fila más que ella. La mujer de su vida, dicen los cursis. No solo los cursis. Los inmortales también", escribió junto a una imagen en la que aparece su madre.