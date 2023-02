Tamara Falcó habla del menú de su boda en 'El Hormiguero': "Me tengo que acordar de que Motos solo come pollo"

Como cada jueves en El Hormiguero, Tamara Falcó fue la protagonista de los primeros minutos de la tertulia de actualidad del espacio de Antena 3. Nada más sentarse en la mesa la marquesa de Griñón, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, Pablo Motos se dirigió hacia ella.

"¿Al final has cambiado la fecha de la boda?, lo digo porque tengo la agenda muy ocupada: ¿Qué día es?", le preguntó el conductor del programa. "En julio hemos terminado, no estarás tan ocupado...", le contestó la hija de Isabel Preysler.

"Lo que pasa es que no te vas a poder ir de vacaciones hasta el 8 de julio", añadió Falcó. "¿En qué punto de preparación de cosas estás?", quiso saber Motos. "Estoy ya con un estrés tremendo porque hay que hacer un montón de cosas y todo el mundo me dice que no me va a dar tiempo", señaló la colaboradora.

"Es verdad que quedan cinco meses, pero todo el tiempo salen cosas. Por ejemplo, me tengo que acordar de que Pablo solo come pollo para poner atención en el menú", admitió Falcó.

También hablaron sobre el traje de novia: "Estoy súper contenta con el diseño de mi vestido, conocía a las diseñadoras hace tiempo y además, estoy feliz porque sea Made in Spain".