Expulsión y emotiva reconciliación en 'Pesadilla en el Paraíso' entre Mar López y María José Galera: "Cero rencores"

Las nominadas con mayor rivalidad de Pesadilla en el Paraíso se reconciliaron tras revelarse el resultado de las votaciones durante la noche del jueves en Telecinco. "Con el 58% de los votos, la persona que se salva de la expulsión es Mar López", anunció Nagore Robles.

La salvada por el público estalló de alegría. Rápidamente, abrazó a sus compañeros, incluyendo a María José Galera, la recién expulsada y con quien mantuvo una gran rivalidad durante el concurso.

Galera, disgustada por el resultado, admitió que no pudo integrarse: "Las únicas personas que se han preocupado por mí son Silvina y Borja", sentenció. La que fuera concursante de Gran Hermano siguió justificándose: "Soy una crucificada de Antonio Montero y su grupo", dijo refiriéndose a la rivalidad con este, Mar y Tania Déniz.

Durante la semana, la tensión acumulada entre Mar y María José no cesó. En una de ellas, la influencer acabó llorando. "Ahora encima quedo yo mal", exclamó entre lágrimas. María José le pidió disculpas por su actitud: "Esta semana hemos discutido menos. Yo no he estado bien".

Finalmente, a modo de despedida, Mar se reconcilió con la expulsada. "Te quiero decir que cero rencores. Es normal que en una convivencia se discuta", explicó emocionada. Las lágrimas traspasaron la pantalla, llegando hasta el plató del debate. Un buen final para ambas en un concurso muy tenso.