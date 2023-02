Tu horóscopo diario: viernes 10 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 10 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te enfrentas a un día de grandes claroscuros desde el punto de vista emocional, de alegría y melancolía según los momentos y circunstancias. Un día que acabará bien y en el que la alegría sustituirá, finalmente, a las preocupaciones e inquietudes, que se levantará nublado y frío, pero al final saldrá el Sol sobre tu corazón.

Tauro

La favorable conexión entre la Luna y Venus favorecerá el amor, la concordia y los buenos sentimientos, y si tú pones un poco de tu parte tendrás un día bastante afortunado en las relaciones íntimas. También excelente para uniones y reconciliaciones. Pero ten cuidado con los gastos porque hoy se te podrían ir de las manos.

Géminis

Hoy no vas a tener las cosas fáciles y aunque eres muy listo, sin embargo, las tensiones, el estrés y los nervios te podrían llevar a cometer errores a la hora de tomar decisiones. Si quieres que todo vaya bien hoy te convendría ser prudente, pensarlo todo antes de actuar y, por encima de todo, no confiar en la persona equivocada.

Cáncer

La Luna se hallará en una posición bastante favorable y eso te será de gran ayuda para que puedas sacar el lado más positivo de tu naturaleza, tanto en el trabajo como en tu vida íntima, sobre todo mostrándote más abierto y comunicativo con los que te rodean. Pero ten cuidado si te proponen algún negocio o te piden dinero.

Leo

Hoy te vas a mostrar más activo que nunca, siendo un día ideal para tomar toda clase de iniciativas e incluso para "tirarte a la arena" y afrontar peligros o problemas que hasta el momento habías eludido o aplazado para más adelante. El optimismo y la suerte te acompañarán. También va a ser un día muy afortunado para viajar.

Virgo

Los planetas indican que te encuentras ante un momento muy bueno y pronto puedes tener un éxito laboral o financiero que mejorará notablemente tu situación. Sin embargo, tú no verás las cosas de este modo y tendrás abundantes preocupaciones a lo largo del día. Eres muy cauteloso, pero ahora debes confiar más en la suerte.

Libra

Atraviesas un momento bastante bueno y fructífero en el trabajo y los asuntos mundanos en general. Las cosas avanzan cada vez más en la dirección que tú deseas, y, sin embargo, hoy en muchos momentos te encontrarás agobiado o melancólico, como si esperases algún acontecimiento fatal que lo cambie todo, pero no va a pasar.

Escorpio

Buenas noticias inesperadas o que te las traerá un ser querido que vuelve a tu vida desde muy lejos. Es un día de sorpresas y giros inesperados de los acontecimientos, pero todo esto será para bien. A pesar de todo tú vas a tener una actitud un poco recelosa o suspicaz, como si no pudieras creer que te puede pasar algo bueno.

Sagitario

Hoy vas a mostrar una actitud bastante exigente y radical en tu trabajo, sin importante las consecuencias que pudieran llegar a tener, porque en el fondo sabes que la razón está de tu lado y que tu causa es justa. Ahora la suerte está de tu lado y si algo o alguien obstaculiza tu éxito te lo vas a poder quitar de en medio con facilidad.

Capricornio

La influencia armoniosa de la Luna y Venus te va a traer alegrías o buenas noticias en la vida sentimental o familiar. Puede ser un día ideal para solucionar algún conflicto en el ámbito familiar o con algún otro ser querido. No cometas el error de negarte a perdonar o a buscar la concordia porque sería una decisión muy equivocada.

Acuario

Este es un día ideal para la amistad, ya sea de forma amplia y abstracta, o de un modo mucho más concreto. Vas a recibir una ayuda o un gran apoyo que no esperas, y es que el destino ahora te devuelve con creces todo lo que tú has sacrificado por los que consideras tus amigos. Hoy te darás cuenta de que no afrontas la vida solo.

Piscis

Desgastas tus energías y libras duras batallas por asuntos que en realidad no te interesan a ti sino a otros, y cuando ya todo ha terminado otros se llevan el fruto de tus esfuerzos y en realidad tú te sientes burlado o con la sensación de haber hecho una "quijotada". Si no vas más a lo tuyo sufrirás mucho cuando mereces lo contrario.