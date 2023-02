Danna Ponce, embarazada de su segundo hijo: "Nuestra vida cambia para siempre"

Danna Ponce está, de nuevo, embarazada. La que fuera concursante de Pesadilla en el paraíso va a ser madre por segunda vez, pero en esta ocasión junto a Xavi, su pareja actual, tal y como ha informado este jueves a través de Instagram.

La joven ha publicado un emotivo donde aparece junto a su novio en la playa. En las imágenes ambos se abrazan, se besan y muestran el test de embarazo que la pasada semana les dio la emocionante noticia.

Al ritmo de My home, de AWIN, el rostro de Mediaset ha escrito un texto sobre la nueva etapa a la que se enfrenta. "Aquí empieza nuestra familia. El hogar que hemos elegido construir juntos. Se cumple uno de los grandes sueños de mi vida junto al mejor compañero que podía haber elegido", rezan las primeras líneas.

"Estoy embarazada. Lo escribo, pero todavía no me lo creo. Hace seis días nos enteramos de que dentro de mí está creciendo un bebé. No sé muy bien qué decir, solamente sé que aunque es muy pronto todavía, estábamos deseando compartir nuestra felicidad", ha añadido Ponce.

La joven ha vivido "una semana llena de intensidad" tras conocer la noticia: "Nuestra vida cambia para siempre, hay un bebé dentro de mí, vuelvo a ser mamá y Xavi por primera vez será papá. Mía se convertirá en hermana mayor y la Nonna será Nonna por segunda vez... me vienen tantos sentimientos al mismo tiempo que no soy capaz de ordenarlos".