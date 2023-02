Un recurso del PP paraliza la supresión del túnel de Guillem de Castro

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha admitido el recurso presentado por el PP en el Ayuntamiento de València contra la propuesta para eliminar el paso subterráneo de la calle Guillem de Castro, en la ronda interior de la ciudad, anunciada por la vicealcaldesa, responsable municipal de urbanismo y portavoz socialista, Sandra Gómez. Esta es una de las actuaciones propuestas para crear el llamado "bulevar cultural" del eje situado entre la calle Xàtiva y esta vía.

Los populares anunciaron el pasado 2 febrero la presentación de este recurso, por medio del cual han pedido la nulidad del proceso de adjudicación del proyecto en el que se prevé eliminar el citado túnel, que une Guillem de Castro y Àngel Guimerà.

El PP sostiene que no hay informes de tráfico que avalen esa idea y que no se han tenido en cuenta recomendaciones de Movilidad Sostenible y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), además de asegurar que ese proyecto "supondrá un nuevo estrangulamiento en el tráfico de la ciudad" y criticar que no se sospese su impacto sobre otras rondas de circulación como las grandes vías.

A partir del recurso del grupo municipal popular, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha determinado como "medida cautelar" la suspensión del "procedimiento de contratación" y ha precisado que "será la resolución del recurso", que ahora deberá estudiar, "la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada". Este tribunal indica que la decisión que ha adoptado no afecta "al plazo de presentación de ofertas" al proyecto, como recoge la "resolución de adopción de medida cautelar" que ha emitido.

El Ayuntamiento de València, a través del Servicio de Contratación, ha emitido este jueves una resolución por medio de la cual propone al TACRC "la inadmisión del recurso interpuesto" por el PP "y, subsidiariamente, la desestimación del mismo" basándose en lo recogido en un informe, emitido también este miércoles, por el Servicio de Obras e Infraestructuras y teniendo en cuenta "varias" sentencias de este organismo. En ellas, se afirma que "el mero hecho de ser concejal de la oposición no legitima para presentar un recurso", según indican fuentes del área de Desarrollo y Renovación Urbana.

El PP, "muy satisfecho"

Tras conocer la medida cautelar, el PP se ha mostrado "muy satisfecho", según su portavoz municipal, María José Catalá. La edil afirma que su grupo está en contra de la eliminación del túnel "por los perjuicios que puede suponer" y de la intención de dejar "un solo carril".