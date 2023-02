Si se quiere conservar las ollas y sartenes en buen estado el mayor tiempo posible hay una premisa que no se debe olvidar: nunca se pueden guardar apiladas en los armarios (¡y menos sin un salvasartenes entre unas y otras!) porque se raya el interior y la base de este menaje de cocina. Además, guardarlas de cualquier forma o todas juntas pueden arruinarnos mucho espacio en los cajones, sobre todo, si tenemos una cocina pequeña. Por eso, ¿cómo se pueden guardar las ollas y sartenes en una cocina para ahorrar espacio, optimizar el que hay y para que no se raye el menaje? Esta es la pregunta a la que queremos responder desde 20deCompras con este post donde encontrarás muchos trucos para ordenar tus ollas, sartenes y tapes. Solo tienes que tomar nota de estos consejos y de los mejores organizadores de ollas que puedes adquirir por poco dinero en Ikea, Amazon o Leroy Merlin.

Tenemos claro, por tanto, que prestar atención al almacenaje en una cocina es esencial para aprovechar mejor el espacio y alargar la vida de los utensilios, sobre todo de las sartenes y cacerolas. Hay que aprender, por tanto, a guardarlas sin apilarlas, por ejemplo, en un cajón. Si en tu cocina has elegido esta opción, los cajones pueden dividirse y organizarse para aprovechar el espacio y evitar apilarlas en su interior. ¿Cómo?, con este organizador que está arrasando en Ikea para platos, ollas, vasos y lo que necesites.

Divide tus cajones para aprovechar el espacio

Dividir tus cajones para organizar el espacio y que no sea un pozo sin fondo es una gran opción, porque de esta forma no tendrás por qué amontonar tu menaje y cuando necesites utilizar una olla o sartén podrás escogerla fácilmente. En Ikea existen unos paneles que están teniendo mucho éxito debido a su simpleza, pero versatilidad. Se trata de un panel perforado donde puedes introducir una serie de tacos, como tu elijas, para crear el espacio oportuno para organizar desde platos hasta vasos, pasando por ollas, sartenes o tapas.

Coloca como quieras los ganchos para ordenar tus cajones. Ikea

Ollas y sartenes sin amontonar

Si lo que prefieres es tener tus ollas y sartenes a la vista y separadas, pero fuera de los cajones, este organizador es lo que buscas. Se trata de dos soportes que se estiran y se ajustan a tus necesidades para colocar y ordenar ollas y sartenes. Puedes poner este organizador en la encimera, en un espacio estrecho que se haya quedado vacío o, incluso, debajo del fregadero. Tiene 10 espacios y los puedes estirar o ajustar como quieras, según que olla, tapa o sartén tengas que guardar.

Se puede estirar y contraer, según tus necesidades. Amazon

No te olvides de las tapas

Si tienes la suerte de tener armarios dedicados a organizar tus ollas y sartenes, pero no sabes qué hacer con las tapas de esta, no te desesperes. Puedes organizarlas para que no ocupen espacio en tus armarios con este soporte de Ikea. Este organizador de tapas las mantiene a todas en su sitio, para que las tengas a mano y puedas aprovechar mejor el espacio de los cajones y los estantes.

Puedes regular la longitud para adaptarlo a tus necesidades. Ikea

Separar ollas y sartenes

Por otro lado, en Leroy Merlin venden un soporte parecido al anterior, pero para colocar solo sartenes y tenerlas así más ordenadas en la cocina y separadas de las ollas. Esto es ideal para las personas a las que les gusta cuidar de cada detalle de su hogar. Un organizador de sartenes, de metal y de color blanco para que encaje en cualquier cocina.

Truco para las sartenes. Leroy Merlin

Y, por otro lado, puedes guardar las ollas en este otro organizador expansible por niveles para tener todas ordenadas.

Con base antideslizante. Amazon

